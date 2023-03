Buchtipp: „Der Berater“ von Bentley Little wurde jetzt als Thriller-Serie mit Christoph Waltz verfilmt

Von: Sven Trautwein

In den vergangenen Monaten starteten erfolgreich Buch-Verfilmungen bei Streamingdiensten. Jetzt läuft „Der Berater“ bei Amazon Prime an.

Veränderungen in einem Unternehmen bringen nicht immer nur positive Ergebnisse. Dies zeigen die Umwälzungen bei Twitter nach der Übernahme von Elon Musk. In Bentley Littles „Der Berater“ taucht eines Tages ein Unternehmensberater bei den App-Entwicklern von CompWare auf. Was führt diese Person im Schilde? Einschneidende Veränderungen sind vorprogrammiert, die sich auch direkt auf das Leben jedes einzelnen Mitarbeiters auswirken. Nun wurde das Buch für Amazon Prime verfilmt.

Thriller „Der Berater“ von Bentley Little: Über das Buch

„Der Berater" von Bentley Little – Aktuell verfilmt mit Christoph Waltz für Amazon Prime.

Etwas ist seltsam an dem skurril gekleideten Mann, der CompWare aus der Krise helfen soll und dessen Lächeln nie ganz seine Augen erreicht. Zunächst ist der Unternehmensberater lediglich lästig, doch bald gewinnt er so viel Macht, dass er die Firma zu leiten scheint. Er veranlasst einschneidende Veränderungen und bedroht die Angestellten und ihre Familien. Mitarbeiter, die sich ihm widersetzen, werden gefeuert … oder schlimmer. Bald merken sie, dass es nicht allein um ihren Arbeitsplatz geht: Sie kämpfen um ihr Leben.

Für Craig Horne läuft es mit CompWare nicht allzu gut. In den vergangenen Monaten verschärfte sich das finanzielle Debakel und die App-Schmiede steht kurz vor dem Aus. So kann es auf keinen Fall weitergehen. Ein Investor droht damit, sich zurückzuziehen. Grund genug für die Geschäftsleitung, einen Berater hinzuzuziehen. Doch als Mr. Patoff im Unternehmen auftaucht, ist es mit reinen Umstrukturierungen und Einsparungen nicht getan. Zunehmend mischt er sich auch in das Privatleben der Mitarbeiter ein. Mr. Patoff, in der Verfilmung von Christoph Waltz gespielt, entpuppt sich als eiskalt und manipulierend. Horror-Fans dürften auf ihre Kosten kommen.

Verfilmung des Buches „Der Berater“ (Originaltitel „The Consultant“)

Darum geht es im Film „The Consultant“ ist eine verdrehte, komödiantische Thriller-Serie, die die dunkle Beziehung zwischen Chef und Angestellten zeigt. Als ein neuer Berater, Regus Patoff (Christoph Waltz), eingestellt wird, um das Geschäft des App-basierten Gaming-Unternehmens CompWare zu verbessern, erleben die Angestellten neue Herausforderungen, die alles infrage stellen ... einschließlich ihres Lebens. Tony Basgallop produzierte die Serie für Amazon Prime zusammen mit Matt Shakman, Christoph Waltz, Steve Stark und Andrew Mittman, sowie Produzent Kai Dolbashian.

Bentley Little schreibt Thriller, die oft ins Makabre abdriften und mit einer Prise Humor gewürzt sind. Großmeister Stephen King verneigte sich schon des Öfteren auf Twitter vor dem Autor. Auch „The Consultant“ wird von King hochgelobt:

Für King sei die Verfilmung von „The Consultant“ eine überaus gelungene Adaption des Buches.

Buchtipp „Der Berater“ von Bentley Little: Fazit

Wer die Geschichten von Stephen King liebt, wird auch mit Bentley Little seine wahre Freude haben. Ob vor oder nach der Verfilmung mit Christoph Waltz.: Es dürfte für einige schlaflose Momente gesorgt sein. Ein Buch, das man bis zur letzten Seite verschlingt.

Bentley Little „Der Berater“ 2019 Buchheim, ISBN-13 978-3-946330-11-0 Preis: 22,99 €, E-Book 5,99 €, 440 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Bentley Little

Bentley Little wurde in Arizona geboren. Er schloss sein Studium an der Fullerton Universität in Kalifornien mit einem Bachelor in Kommunikation und einem Master in Englisch sowie Vergleichender Literaturwissenschaft ab. Seine Masterarbeit war der Roman „Die Offenbarung“ (The Revelation), der 1991 den Bram Stoker Award gewann. Seitdem hat er zahlreiche weitere Bücher geschrieben und wurde in sieben Sprachen übersetzt.