Schöne, leichte Lektüre für ein entspanntes Wochenende

Von: Jessica Bradley

Teilen

Am Wochenende gibt es in vielen Teilen Deutschland schönes Wetter. Sollten Sie nicht dazu gehören, empfehlen wir Ihnen fünf leichte Lektüre für ein trotzdem schönes Wochenende.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Einfach mal am Wochenende ausspannen und die Sonne genießen. Schnappen Sie sich ein leckeres Getränk und lesen Sie eins der folgenden Bücher. Von Graphic Novel bis Manga ist die Auswahl leichter Lektüre breit gefächert. Für Fans genauso geeignet, wie auch für Neueinsteiger.

Das Leben einer außergewöhnlichen Künstlerin erstmals als illustrierte Biografie. Eine wunderschön gezeichnete Graphic Novel, die nicht nur Kunstfans begeistern wird.

Bekannt für ihre „Nanas“, war Niki de Saint Phalle eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr künstlerisches Spektrum ging jedoch weit über die großformatigen Frauenfiguren in üppigen Farben hinaus und entfaltete sich von Assemblagen über Performancekunst bis hin zum Film ...

Ein wunderschöner Manga über die bekannte Star-Wars Prinzessin in jungen Jahren. Ab 12 Jahre und nicht nur für Star Wars Fans geeignet.

Ein toller Disney+ Comic ab 12 Jahren. Der Leser bekommt hier im Comic-Format die Abenteuer des Mandalorian und Grogu nochmal zum Nachlesen.

Jetzt bekommt Din Djarin, der gepanzerte Kopfgeldjäger, besser bekannt als „Der Mandalorianer“, endlich seine eigene Comic-Serie! In der actiongeladenen Adaption der ersten Staffel der erfolgreichen TV-Serie wird erzählt, wie Mando den schicksalhaften Auftrag annimmt, für einen ehemaligen imperialen Kunden ein Ziel ausfindig zu machen ...

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Einer der bekanntesten DC-Comis mit der sympathischen Figur Harley Quinn. Bekannt aus den Joker Comics, hat sie schon lange ihr eigenes Leben.

Eigentlich gilt die ehemalige Superschurkin Harley Quinn als rehabilitiert. Darum versucht sie nun, in Gotham City ein neues Leben als Heldin zu beginnen. Dann kommt es in Batmans finsterer Stadt jedoch zu einer Mordserie, und die Polizei ist überzeugt, dass Harley die Täterin ist. Sie wird von den Cops überrumpelt, verhaftet – und landet unschuldig in der Strafanstalt Blackgate, dem härtesten Knast von Gotham ...