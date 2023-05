Die fünf Amazon-Bestseller der Woche (KW 20): Belletristik für die perfekte Unterhaltung

Von: Sven Trautwein

Teilen

Ob gebunden, Taschenbuch, Krimi oder Roman. Für das Wochenende stellen wir Ihnen die Bestseller der Woche vor.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bücher sind eine Quelle der Unterhaltung. Sie bieten eine Flucht aus dem Alltag und ermöglichen es den Lesern, in andere Welten einzutauchen. Bücher bieten Spannung, Emotionen und Abenteuer, die den Leser fesseln und mitreißen. Mit ihnen können wir lachen, weinen, träumen und nachdenken. Dies sind die fünf Amazon-Bestseller der Kalenderwoche (KW) 20.

Kein dünnes Buch. Mit 800 Seiten braucht man etwas Zeit, die aber wie im Fluge vergeht. Ob bei Regen oder Sonne, „Atlas - Die Geschichte von Pa Salt“ ist die perfekte Unterhaltung für jeden Tag. Es ist der Abschluss der „Sieben-Schwestern“-Serie.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Mangas sind von den Bestsellerlisten im Bereich „Unterhaltung“ seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken. In der KW 20 schafft es „Chainsaw Man 12“ von Tatsuki Fujimoto aufs Treppchen. Für Manga-Fans bietet sich eine spannende Geschichte, neue Charaktere und Kampfszenen. Ein wenig durchwachsen ist die Druckqualität, wie einige Leser mitteilen.

Die junge Ruby Danes arbeitet als Sozialarbeiterin in einem New Yorker Frauenhaus. Niemand weiß, wie viel sie mit den Frauen verbindet, die dort Zuflucht suchen, und das muss auch so bleiben. Dann lernt sie auf ihrer morgendlichen Joggingrunde im Central Park einen Mann kennen. Jake Brooks sieht nicht nur gut aus, er weiß es auch.

Ein Amazon-eigenes Buch klettert in der KW 20 auf den dritten Platz der Top-5-Amazon-Bestseller. Wie weit kann das eigene Vertrauen bei der Liebe gehen? Ist der von sich selbst eingenommene Jake Brooks der richtige Mann für Ruby Danes? Für alle, die gerne in Liebesgeschichten mit dem gewissen Extra abtauchen, ist „Durch die hellste Nacht“ der perfekte Roman.

Sascha Nebel hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort das falsche Auto für einen Diebstahl ausgesucht. Kaum, dass er hinter dem Steuer eines Geländewagens Platz genommen hat, zieht eine Horde demonstrierender Klimaaktivisten durch die Straße. Allen voran eine junge Frau, die den SUV mit einer Baseballkeule demoliert. Als die Polizei auf der Bildfläche erscheint, ergreifen Sascha und die Unbekannte die Flucht und platzen in den Elternabend einer 5. Klasse.

Wie ist das wohl, wenn man in einen Elternabend hineinplatzt, wo man nichts verloren hat. Wo man niemanden kennt und die Anwesenden einen für die bisher immer fehlenden Eltern eines Mitschülers hält. Auf der Flucht vor Klimaklebern und der Polizei hat Sascha Nebel damit gerechnet, kurz in dieser illustren Gesellschaft unterzutauchen. Doch es kommt ganz anders, als er es sich zuerst gedacht hat. Deutschlands bekanntester Thriller-Autor Sebastian Fitzek hat auch mit „Elternabend“ wieder bewiesen, dass er nicht nur Thriller schreiben kann. Die ausführliche Besprechung zu „Elternabend“ gibt es hier.

Freund weg, Job weg: Die 27-jährige Amy Orgullo hat von München die Nase voll. Da kommt der Brief ihrer Tante gerade recht. Sie will ihre Estancia, eine Alpaka-Farm in Argentinien, für Touristen öffnen. Ob Amy helfen will? Und wie!