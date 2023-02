Drei neue Buchverfilmungen für 2023: Das erwartet Sie im Kino

Von: Jessica Bradley

2023 kracht es ordentlich in den Kinos. Es wird ein Jahr der Blockbuster. Hier sind drei Filme, die Sie erwarten.

Ob jetzt neue Avenger-Filme, Remakes oder Serien-Fortsetzungen, 2023 hat es in sich und wird ordentlich in der Kinokasse klingeln.

Jamie McGuire „Beautiful Disaster“

Der internationale Bestseller „Beautiful Disaster“ hat ein ganzes Genre geprägt: Travis und Abby markieren den Anfang von New Adult. Auch heute noch hat diese mitreißende, aufwühlende und unendlich prickelnde Liebesgeschichte nichts von ihrer Kraft verloren. Jetzt kommt der New Adult Klassiker in die Kinos.

Travis Maddox ist alles, was Abby verabscheut! Er ist arrogant und unverschämt. Er verbringt seine Nächte mit illegalen Boxkämpfen, während er tagsüber Studentinnen den Kopf verdreht. Außerdem ist er unerträglich … . Als Abby ihn immer wieder abblitzen lässt, fordert er sie schließlich zu einer Wette heraus: Wenn er den nächsten Kampf verliert, muss er für einen Monat ... verzichten. Wenn er gewinnt, muss Abby für einen Monat bei ihm wohnen. Abby lässt sich darauf ein und gerät in einen Strudel aus Zuneigung und Ablehnung, Hingabe und Leidenschaft, der beide bis an ihre Grenzen treibt.

Jamie McGuire „Beautiful Disaster“ 2023, Piper, ISBN 13-978-3-492-31628-6 Preis: Taschenbuch 12 €, Ebook 8,99 €, Seitenzahl: 464 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Frank Herbert „Der Herr des Wüstenplaneten“: Dune Teil 2

Einer der Klassiker schlechthin. Dieses Jahr geht das Remake von „Dune“ weiter. Wer sich auch für die Geschichten dahinter interessiert: Hier finden Sie die Grafik Novel

Paul Atreides, genannt Muad’dib, ist in der extrem menschenfeindlichen Wüste Arrakis‘ aufgewachsen und durch die harte Schule der Fremen gegangen. Die Wüstenbewohner haben ihn zu ihrem Propheten ernannt und folgen ihm bedingungslos. Sein Kampf um den Planeten entzündete den Djihad, der jetzt wie ein Sturmwind durch die Galaxis fegt. Pauls neues Imperium und seine Machtfülle rufen Neider auf den Plan, die seine Herrschaft brechen wollen. Und so mischen sich unter die Pilger, die nach Arrakis kommen, um den Erlöser zu sehen, Attentäter, menschliche Zeitbomben …

Frank Herbert „Der Herr des Wüstenplaneten“ 2001, Heyne Verlag, ISBN 13-978-3-453-18684-2 Preis: Taschenbuch 10 €, Ebook 9,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Suzanne Collins „Die Tribute von Panem X. Das Lied von Vogel und Schlange“

Nachdem die ersten Filme ein Erfolg waren kommt dieses Jahr nun das Prequel ins Kino. Eine detaillierte Buchbesprechung gibt es auf 24books.de

Ehrgeiz treibt ihn an. Rivalität beflügelt ihn. Aber Macht hat ihren Preis. Es ist der Morgen der Ernte der zehnten Hungerspiele. Im Kapitol macht sich der 18-jährige Coriolanus Snow bereit, als Mentor bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Die einst mächtige Familie Snow durchlebt schwere Zeiten und ihr Schicksal hängt davon ab, ob es Coriolanus gelingt, seine Konkurrenten zu übertrumpfen und auszustechen und Mentor des siegreichen Tributs zu werden ...

Suzanne Collins „Die Tribute von Panem X. Das Lied von Vogel und Schlange“ 2020 Oetinger Verlag, ISBN 13-978-3-789-12002-2 Preis: gebundenes Buch 26€, EBook 15,99€, Seitenzahl: 608 (abweichend vom Format) Hier bestellen