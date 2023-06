Bücher tauschen und neue entdecken: Bücherschränke weltweit

Von: Sven Trautwein

Neue Bücher entdecken und das volle Bücherregal entrümpeln. Mit Bücherschränken ist dies möglich. Wir stellen Ihnen weltweit einige vor.

1 / 10 imgonline-com-ua-FrameBlurred-g9vNBzXIuKiEL.jpg © blickwinkel/Imago

2 / 10 imgonline-com-ua-FrameBlurred-DNctP32XEhhJrHA.jpg © Shotshop/Imago

3 / 10 imago0089872126h.jpg © Peter Hartenfelser/Imago

4 / 10 imago0138474260h.jpg © Antonio Molina/Imago

5 / 10 imago0072768368h.jpg © Horst Rudel/Imago

6 / 10 imago0092891875h.jpg © Martin Bäuml/Imago

7 / 10 imago0094073655h.jpg © Gottfried Czepluch/Imago

8 / 10 imago0239808502h.jpg © imageBROKER/Manuel Kamuf/Imago

9 / 10 imago0201112790h.jpg © Robert Schmiegelt/Future Image/Imago

10 / 10 In Rheinland-Pfalz gibt es viele ausrangierte Telefonzellen, die bunt umdekoriert wurden und als öffentliche Bücherschränke dienen, wie hier in Bruttig-Fankel. © Thomas Frey/picture alliance/dpa

Wenn man nicht weiß, wohin mit all den Büchern zu Hause, bieten sich die öffentlichen Bücherschränke an. Sie sind eine wahre Inspirationsquelle. Nicht nur in Großstädten gibt es sie, sondern auch in kleinen Gemeinden oder auf dem Land. Wir haben Ihnen in der Fotostrecke Bücherschränke aus der ganzen zusammengestellt. Wenn Sie etwas Luft in Ihrem Regal geschaffen haben, lassen sich die Bücher auf diese zehn Arten sortieren.