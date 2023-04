Ort voller Bücher: Hay-on-Wye ist die erste Bücherstadt der Welt

Von: Sven Trautwein

Bücherstädte sind der Traum aller Leseratten. Mehr als 30 Städte weltweit locken Buchliebhaber zu ihren literarischen Schätzen.

Buchboxen kennen viele mittlerweile nicht nur aus den Großstädten. Oft sind es ausrangierte Telefonzellen oder Regale in Cafés oder Einkaufszentren, wo ausgelesene Bücher gegen neue eingetauscht werden können. Eine Bücherstadt bietet hier noch viel mehr. So finden sich hier ungewöhnlich viele Antiquariate und Buchhandlungen. Hay-on-Wye ist die erst Bücherstadt der Welt.

Antiquariate und zahlreiche Buchhandlungen machen aus Hay-on-Wye seit 1961 die erste Bücherstadt. © Michael Hilgert/agefotostock/Imago

Hay-on-Wye: Erste Bücherstadt

1961 hatte Richard George William Pitt Booth die Idee eines Bücherdorfes. Nach seinem Studium hatte er festgestellt, dass sich in seiner walisischen Heimat nur wenige für Bücher oder das eigene Dorf interessierten. Dies wollte er ändern und beide Aspekte miteinander verbinden. Kurzentschlossen kaufte er Nachlässe amerikanischer Buchläden auf und brachte die Schätze in einem Container nach Hay-on-Wye. Die wertvolle Fracht landete schnell in den Regalen seiner ersten Buchhandlung. Der Beginn des Bücherdorfes war gelegt.

Für sein erstes Antiquariat fand er in der alten Feuerwehrwache Platz. Es dauerte nicht so lange und dieser Ort sprach sich bei Buchinteressierten herum. Immer mehr lesehungrige Touristen machten sich auf den Weg. Nach und nach zogen immer mehr Anbieter mit antiquarischen Büchern nach. Heute beherbergt Hay-on-Wye mit seinen knapp 2.000 Einwohnern mehr als 40 Antiquariate mit mehr als zwei Millionen Titeln. Weltweit wurde Hay-on-Wye zur größten Bücherstadt weltweit.

Was ist eine Book Town – Bücherstadt? Eine Bücherstadt ist eine kleine ländliche Stadt oder ein Dorf, in dem sich Second-Hand- und Antiquariatsbuchhandlungen konzentrieren. Die meisten Bücherstädte entstanden in sehenswerten historischen Dörfern. Das Konzept wurde von Richard Booth aus Hay-on-Wye in Wales initiiert.

Hay Festival: Bedeutendes Literaturfestival in Hay-on-Wye

Zwischen Mai und Juni lockt das jährliche Hay Festival Tausende Kulturinteressierter nach Wales. Im Mittelpunkt stehen dann Veranstaltungen mit Nobelpreisträgern, Schriftstellern, Politikern und Wissenschaftlern, die sich den Fragen der Leser stellen. Die Veranstalter riefen die Initiative #vote100books ins Leben. Es entstand eine Auswahl lesenswerten Büchern, die online auf den Seiten des Hay Festivals einsehbar ist.

Bücherstädte und Bücherdörfer weltweit

Hay-on-Wye ist die erste Bücherstadt weltweit. Mehr als 2 Millionen Titel warten auf Lesehungrige. © Michael Hilgert/agefotostock/Imago

Clunes, Australien

Southern Highlands, Australien

Damme, Belgien

Redu, Belgien

Edenkoben, Deutschland

Katlenburg-Lindau, Deutschland

Langenberg, Deutschland

Mühlbeck-Friedersdorf, Deutschland

Müllenbach, Deutschland

Tübingen, Deutschland

Wünsdorf, Deutschland

Vötikvere, Estland

Sysmä, Finnland

Bécherel, Frankreich

Cuisery, Frankreich

Fontenoy-la-Joûte, Frankreich

Montmorillon, Frankreich

Montolieu, Frankfeich

Hay-on-Wye, Großbritannien

Wigtown, Großbritannien

Montereggio, Italien

Kembuchi, Japan

Miyawaga, Japan

Sidney-by-the-Sey, Kanada

Vianden, Luxemburg

Kampung Buku, Maylasia

Bredevoort,, Niederlande

Fjærland, Norwegen

Tvedestrand, Norwegen

Purgstall, Österreich

St. Pierre de Clages, Schweiz

Nevada Gold Cities Book Town, USA

Stillwater, USA

Bücherstädte sind nicht auf den englischen Raum begrenzt. Da sie sich auch um die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes und den Tourismus kümmern, gibt es Bücherstädte überall auf der Welt. Die Bücherstadt bietet ein vorbildliches Modell für nachhaltige ländliche Entwicklung und Tourismus. Es ist eine der erfolgreichsten neuen Tourismusentwicklungen und wird in vielen Ländern auf der ganzen Welt verfolgt.

Leipzig war auch einmal eine Stadt der Bücher. Hier gab es im Graphischen Viertel bis in die 1930er Jahre unzählige Verlage, Druckereien und Antiquariate. Davon erzählt Kai Meyers Buch „Die Bücher, der Junge und die Nacht“.