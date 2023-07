Sommer und die erste Liebe: „Fünf Sommer mit dir“ überzeugt als Debüt

Somerroman

+ © imagebroker/Imago/Blanvalet (Montage) Carley Fortune gelingt mit „Fünf Sommer mit dir“ ein starkes Debüt und eine Reise in die Vergangenheit für alle Romantiker. © imagebroker/Imago/Blanvalet (Montage)

Sommerferien, ausspannen, die Zeit genießen und sich verlieben. Carley Fortune schafft mit „Fünf Sommer mit dir“ ein romantisches Debüt.

Wenn wir in die Vergangenheit schauen, erinnern wir uns an Sommer, die von wunderbarem Wetter, endloser Zeit und Schwimmen geprägt waren. Vielleicht trauern wir auch noch heute der ersten großen Liebe nach. Mit ihrem Sommerroman „Fünf Sommer mit dir“ entführt uns Carley Fortune in das idyllische Barry‘s Bay, einen Ort, an dem die Autorin selbst herrliche Sommer erlebt hat. Was das Debüt „Fünf Sommer mit dir“ lesenswert macht, lesen Sie auf 24books.de.