„Clockwork Princess“: Cassandra Clare „Chroniken der Schattenjäger“ Buch drei

Von: Jessica Bradley

Hexenmeister, Vampire und Schlimmeres, treiben sich in Londons Gassen umher. Nur die Schattenjäger treten ihnen entgegen. Cassandra Clares drittes Buch der Schattenjäger Chronik.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bereits die ersten beiden Bände „Clockwork Angel“ (werblicher Link) und „Clockwork Prince“ (werblicher Link) erzählen die Geschichte von Tessa Gray. Ihre besonderen Fähigkeiten sind sowohl Fluch als auch Segen.

Cassandra Clare „Clockwork Princess“: Über das Buch

Der dritte Teil der Fantasy-Trilogie der Schattenjäger. „Clockwerk Princess“ von Cassandra Clare. (Montagebild) © DesignPics/Imago/GoldmannVerlag

Begonnen hat alles mit der Suche nach ihrem verschollenen Bruder. In den engen Gassen Londons entdeckt Tessa allerdings Wesen, deren Existenz nur in Geschichten vorkamen. Schattenjäger retten ihr Leben und sie entdeckt, dass sie besondere Fähigkeiten hat. Zunächst fühlt sie sich wie zu Hause. Doch dann führt der düstere und geheimnisvolle Magister einen Rachefeldzug gegen sie. Um eine Katastrophe abzuwenden, muss Tessa herausfinden, wer sie wirklich ist.

Im dritten Buch wird Tessa gefangen genommen und beide Männer, die Anspruch auf ihr Herz haben, wollen sie retten. Doch es ist Tessa selber, die über ihr Schicksal entscheiden muss, um dem Dunkel Einhalt zu gebieten

Kurz vor ihrer Hochzeit sollte Tessa Gray eigentlich überglücklich sein. Wenn nicht die Gemeinschaft der Londoner Schattenjäger in ihrer Existenz bedroht wäre. Denn Tessas Widersacher Mortmain verfügt über eine Armee seelenloser Maschinen, die alles zu vernichten droht. Nur ein Detail fehlt ihm zur Ausführung seines Plans: Tessa selbst und ihre außergewöhnlichen Kräfte ...

Cassandra Clare „Clockwork Princess“: Fazit

Ein typischer Fantasy-Jugendroman mit besonderen Fähigkeiten, Liebe à trois und Schicksalsbestimmungen. Auch wenn es das vielfach gibt, ist diese Trilogie gut zu lesen. Sie ist spannend aufgebaut und die Charaktere sympathisch. Ein netter Zeitvertreib, wenn draußen das Wetter nicht mitspielt.

Cassandra Clare „Clockwork Princess: Chroniken der Schattenjäger“ 2023, Goldmann Verlag, ISBN 13-978-3-442-49324-1 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 640 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Cassandra Clare

Cassandra Clare ist eine internationale Bestsellerautorin. Ihre Bücher wurden weltweit über 50 Millionen Mal verkauft und in 35 Sprachen übersetzt. Seit dem Überraschungserfolg der „Chroniken der Unterwelt“ waren all ihre Romane große Bestseller. So auch die neueste Serie „Die Letzten Stunden“. Cassandra Clare lebt in Massachusetts, USA.