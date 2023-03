Christoph Elbern „Tödlicher Schlaf“: ein historischer Krimi aus Hamburg

Von: Jessica Bradley

Teilen

Ein historischer Krimi aus Hamburg: Carl-Jakob Melcher, Mediziner am Hamburger Tropeninstitut, muss einen verdeckten Mord aufklären (Montagebild) © ChristianOhde/Imago/RüttenundLoening

1907 in Hamburg, Experimente an Menschen in Ostafrika und der Tod seines Schulfreundes lassen Carl-Jakob Melcher, in „Tödlicher Schlaf“ von Christoph Elbern, ermitteln.

Carl-Jakob Melcher ermittelt nicht nur, er hat auch einiges in Bezug auf die Frauen in seiner Umgebung zu tun. Das historische Setting ist sehr gut ausgebaut und erinnert ein wenig an „Crossroads“ von Jürgen Albers, auch wenn es sich nicht um die gleiche Epoche handelt. Die gesamte Buchbesprechung können Sie auf 24.books.de lesen.