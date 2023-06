Die schwarze Seele Amerikas: Drei Bücher von Cormac McCarthy, die Sie gelesen haben sollten

Von: Sven Trautwein

Teilen

Kürzlich verstarb einer der größten amerikanischen Autoren der Gegenwart im Alter von 89 Jahren. Er hinterlässt viele Romane, von denen Sie diese drei unbedingt gelesen haben sollten.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Im Alter von 89 Jahren verstarb der weit über die USA bekannte Bestseller-Autor Cormac McCarthy. Für seinen Roman „Die Straße“ (Originaltitel „The Road“) erhielt er den renommierten Pulitzer-Preis. Seine Romane zeichnet eine düstere Beschreibung der USA aus, ohne anklagend zu wirken. Wer mehr von Cormac McCarthy lesen möchte, sollte unbedingt auf diese Bücher zurückgreifen.

Im Alter von 89 Jahren verstarb der große amerikanische Schriftsteller Cormac McCarthy. Diese drei Bücher von ihm sollten Sie kennen. © Beowulf Sheehan/Rowohlt (Montage)

Auch wenn McCarthy in den Jahren von 1965 bis 2022 relativ wenig Romane geschrieben hat, hinterlassen sie ein bleibendes Bild über das Amerika, in dem er lebte. Es war der Horror, der ihn und seine Werke begleitete. Es ist ein anderer Horror als der von Stephen King. Vielmehr hatten die Werke mehr mit William Faulkner und Franz Kafka zu tun. Denn in seinen Büchern dreht es sich um den menschlichen Horror.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Cormac McCarthy „Kein Land für alte Männer“

Die Geschichte beginnt wie ein moderner Western und entwickelt sich zu einem packenden Porträt des Lebens an der Grenze zwischen Texas und Mexiko. Llewelyn Moss stößt während einer Jagd in der Wüste auf die Folgen eines gescheiterten Drogendeals – und einen Koffer voller Bargeld. Der Versuchung kann er nicht widerstehen und nimmt das Geld an sich, was die Aufmerksamkeit des psychopathischen Auftragskillers Anton Chigurh auf ihn zieht. Sheriff Ed Tom Bell, der als Erzähler fungiert, folgt Chigurhs blutiger Spur und versucht, Moss‘ Leben zu retten. Eine Geschichte über Gier und Mitgefühl, meisterhaft inszeniert. Absolute Leseempfehlung. Die Verfilmung erhielt vier Oscars.

Bei einem morgendlichen Ausflug in die texanische Wüste findet Hobby-jäger Llewellyn Moss eine gespenstische Szenerie vor: mehrere Leichen, eine Pick-up-Ladefläche voller Heroin und am Ende einer Blutspur einen Koffer mit 2,4 Millionen Dollar. Er behält das Geld – sein erster Fehler.

Cormac McCarthy „Kein Land für alte Männer“ Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl 2015 Rowohlt, ISBN-13 978-3-499-24288-5 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 9,99 €, 288 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Cormac McCarthy „Draußen im Dunkel“

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Fotostrecke ansehen

McCarthys zweiter Roman „Draußen im Dunkel“ erschien 1968. Hier tritt zum ersten Mal das Tiefschwarze der menschlichen Seele hervor. Ein Mann hat seine Schwester geschwängert. Er entscheidet sich dazu, das Kind im Wald auszusetzen und behauptet, dass es tot sei. Ohne chronologische Reihenfolge erzählt McCarthy diese Geschichte. Ein Pageturner, der Seite für Seite die Geschichte und das Grauen dahinter wie ein Puzzle zusammensetzt. Eine Apokalypse im Wilden Westen.

Cormac McCarthy „Draußen im Dunkel“ 2013 Rowohlt, ISBN-13 978-3-499-13908-6 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 11,99 €, 256 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Cormac McCarthy „Die Abendröte im Westen“

Mit diesem Roman schließt McCarthy zu William Faulkner und Herman Melville auf. Für einige gilt es als so elegant wie die Werke von Joseph Conrad und einer von McCarthys größten Romanen. Die New York Times sagt zu dem Buch, dass es die Leser wie ein Schlag ins Gesicht treffe. Der Autor verbindet hier Westernmythen mit Elementen des Horrorgenres.

Ein an historische Ereignisse angelehnter Roman über die Indianerkriege und die amerikanische Expansion nach Westen, voller Gewalt und Grausamkeit; ein mythisches Weltuntergangsepos, mit Bildern wie von Hieronymus Bosch.

Cormac McCarthy „Die Abendröte im Westen“ Aus dem Amerikanischen von Hans Wolf 2016 Rowohlt, ISBN-13 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 10,99 €, 448 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Wie gut kennen Sie sich bei Büchern aus? Unser Literaturquiz