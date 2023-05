Ohne Pflanzen kein Leben: Cornelia Funkes Buch „Das grüne Königreich“

Neuerscheinung

Für die Bestseller-Autorin Cornelia Funke ist es wichtig, dass Kinder Zugang zur Natur haben. Um die schützenswerte Umwelt geht es auch in ihrem neuen Buch.

Für die Bestseller-Autorin Cornelia Funke, die mit „Tintenherz“ und „Reckless“ nicht nur deutschlandweit große Erfolge feierte, steht eine schützens- und lebenswerte Natur im Vordergrund. Darum geht es auch in ihrem neuen Buch „Das grüne Königreich“. Für die Autorin sei es wichtig, dass Kinder uneingeschränkten Zugang zur Natur haben, um diese auch als schützenswert anzuerkennen und sich für ihren Erhalt einzusetzen.

+ Für die Autorin Cornelia Funke ist ein Leben ohne Pflanzen nicht vorstellbar. Darum geht es auch in ihrem neuen Buch „Das grüne Königreich“ © APress/Imago/Verlagsgruppe Oetinger (Montage)

Die zwölfjährige Caspia muss den gesamten Sommer mit ihren Eltern in Brooklyn verbringen. Dabei hasst sie Großstädte, allen voran New York. Zu viele Menschen, zu laut, zu schmutzig. In dem Kinderzimmer des Apartments, das die Familie gemietet hat, steht eine Kommode, in der Caspia Briefe von einem blinden Mädchen entdeckt, das an der Seite ihres Botaniker-Vaters in den 50er und 60er Jahren die Welt bereiste und Pflanzen auf ihre ganz eigene Art beschrieb.

Cornelia Funke „Das grüne Königreich“: Pflanzenrätsel wecken Neugierde

Cornelia Funkes „Das grüne Königreich“ weckt die Neugierde bei jugendlichen Lesern. Jeder Brief, den Caspia findet, wird mit einem Pflanzenrätsel eröffnet. Die Suche beginnt für die Zwölfjährige und sie macht sich auf die Rätselsuche. So lernt nicht nur Caspia, sondern auch der Leser, die unterschiedlichsten Pflanzen kennen: Rose, Zimt, Löwenzahn, Bambus und viele weitere. Nach und nach wird Brooklyn eine neue Heimat für sie. Der Ort, an dem sie nicht so gerne wohnen wollte.

Wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen die von Menschen bedrohte Natur vor Augen zu führen, zeigt auch das Buch „Ins ewige Eis!“ von Agata Loth-Ignaciuk. In einem Interview in der Rheinischen Post erzählt die Autorin, dass sie ohne Pflanzen nicht leben könne. Alle Menschen müssten begreifen, wie wichtig eine intakte Natur sei.

„Das grüne Königreich“ von Cornelia Funke ist in Familienarbeit entstanden

„Das grüne Königreich“ könnte als Familienprojekt gelten. Die Co-Autorin und Pflanzenexpertin hat mit Cornelia Funke zusammen das Buch geschrieben. Damit dies klappte, verfasste Funke es auf Englisch. Übersetzt wurde es von ihrer Tochter und der Schwiegersohn hat zu jeder Pflanze aus dem Buch ein Rezept geschrieben. Vor wenigen Tagen wurde auch das Hörbuch zu „Das grüne Königreich“ veröffentlicht. Einen kleinen Einblick gibt es von der Sprecherin Malin Steffen, die das Hörbuch eingesprochen hat.

Cornelia Funke: „Das grüne Königreich“ – Fazit

Die Kombination aus Text, den Charakteren und Illustrationen überzeugt. Es ist eine Geschichte, die von Natur, Familie und Freundschaft erzählt. Die am Ende enthaltenen Rezepte runden den positiven Gesamteindruck ab.

Cornelia Funke und Tammi Hartung „Das grüne Königreich“ 2023 Oetinger/Dressler, ISBN-13 978-3-7513-0106-0 Preis: Hardcover 18 €, E-Book 11,99 €, 208 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Cornelia Funke

Cornelia Funke ist eine bekannte und erfolgreiche deutsche Autorin von Kinderbüchern und genießt internationalen Ruhm. Obwohl sie heute in Volterra, lebt, begann ihre Karriere als Autorin und Illustratorin in Hamburg. Zuvor hatte sie eine Ausbildung zur Diplom-Pädagogin absolviert und ein Grafik-Studium abgeschlossen. Danach arbeitete sie als selbstständige Illustratorin für Kinderbücher. Da ihr jedoch nicht immer alle Geschichten gefielen, die sie illustrierte, begann sie selbst mit dem Schreiben von Büchern.

