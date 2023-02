Die schönsten Romane von Carlos Ruiz Zafón

Von: Jessica Bradley

Einer der besten spanischen Autoren der Welt: Carlos Ruiz Zafón. Mit seinen Barcelona-Romanen hat er eine große Leserschaft erzielt. Buchtipps.

Die Liste meiner Lieblingsbücher ist sehr gut angekommen. Ich habe viel Post erhalten. Einige Leser vermissten den Autor Carlos Ruiz Zafón, der meine Liste nur knapp verfehlt hatte. Vielleicht gibt es in naher Zukunft noch die Listen 11-20 und 21-30, dann hätten alle Bücher Platz.

Carlos Ruiz Zafón „Das Labyrinth der Lichter“

Bekannt wurde Carlos Ruiz Zafón mit seinen Barcelona-Romanen wie „Das Labyrinth der Lichter“. © Agencia EFE/Imago

Ein geheimnisvolles Buch führt Alicia n die Buchhandlung Sempere & Söhne, tief in Barcelonas Herz. Der Zauber dieses Ortes nimmt sie gefangen, und wie durch einen Nebel steigen Bilder ihrer Kindheit in ihr auf. Doch die Antworten, die Alicia findet, öffnen die Tür zu einer finsteren Intrige und bringen all jene in Gefahr, die Alicia am meisten liebt.

Spanien in den dunklen Tagen des Franco-Regimes: Ein Auftrag der Politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia Gris von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. Unter größter Geheimhaltung soll sie das plötzliche Verschwinden des zwielichtigen Ministers Mauricio Valls aufklären, dessen dunkle Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses von Montjuïc ihn nun einzuholen scheint. In seinem Besitz befand sich ein geheimnisvolles Buch, ...

Carlos Ruiz Zafón „Das Labyrinth der Lichter" 2018, Fischer Verlag

Carlos Ruiz Zafón „Marina“

Nur kurz vor seinen Weltbestsellern „Der Schatten des Windes“, „Das Spiel des Engels“ und „Der Gefangene des Himmels“ schuf Carlos Ruiz Zafón „Marina“. Erstmals beschwört Zafón sein unnachahmliches Barcelona herauf und erzählt die dramatische Geschichte eines jungen Mannes, der um sein Glück und seine große Liebe kämpft.

Als Óscar Drai das Mädchen Marina trifft, ahnt er nicht, dass sie sein Leben für immer verändern wird. Mit ihrem Vater lebt sie in einer alten Villa wie in einer vergangenen Zeit. Marina bringt Óscar auf die Spur einer mysteriösen Dame in Schwarz, und bald befinden sich die beiden mitten in einem Albtraum aus Trauer, Wut und Größenwahn, der alles Glück zu zerstören droht.

Carlos Ruiz Zafón „Marina" 2013, Fischer Verlag

Carlos Ruiz Zafón „Der Gefangene des Himmels“

Spannend entführt uns Carlos Ruiz Zafón mit seiner Erzählung in eine magische Geschichte von Verfolgung, Liebe und Freundschaft.

Jäh wird das traumschöne Barcelona aus dem Schlummer gerissen und zum Schauplatz eines rasanten Abenteuers: Als Fermín, ein charmanter Herumtreiber, überraschend Besuch von einem mysteriösen Fremden bekommt, holen ihn finstere Intrigen aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs ein ...

Carlos Ruiz Zafón „Der Gefangene des Himmels" 2013, Fischer Verlag

Carlos Ruiz Zafón „Der Schatten des Windes“

Der Roman „Der Schatten des Windes“ bildet den Auftakt eines einzigartigen, fesselnden und berührenden Werks, er ist der erste seiner vier großen Barcelona-Romane.

An einem dunstigen Sommermorgen des Jahres 1945 wird der junge Daniel Sempere von seinem Vater an einen geheimnisvollen Ort in Barcelona geführt – den Friedhof der Vergessenen Bücher. Dort entdeckt Daniel den Roman eines verschollenen Autors für sich, er heißt ›Der Schatten des Windes‹, und er wird sein Leben verändern …

Carlos Ruiz Zafón „Der Schatten des Windes" 2013, Fischer Verlag

Carlos Ruiz Zafón „Der Fürst des Nebels“

Eine Legende erzählt von einem Leuchtturmwärter. Zwei Freunde, die zum Wrack eines Schiffes tauchen und plötzlich die Gejagten sind. Welche dunkle Macht liegt tief unter der See?

In »Der Fürst des Nebels« fliehen Max und seine Familie vor dem tobenden Krieg. Ein altes Haus am Meer verheißt Frieden und Sicherheit. Doch schon bald legt sich ein dunkler Schatten über den Zufluchtsort, als Max erfährt, dass der Sohn der ehemaligen Bewohner unter mysteriösen Umständen ertrunken ist. Eine geheimnisvolle Macht bedroht nun auch das Leben seiner Familie.

Carlos Ruiz Zafón „Der Fürst des Nebels" 2016, Fischer Verlag

Carlos Ruiz Zafón

Carlos Ruiz Zafón begeisterte mit seinen Barcelona-Romanen um den Friedhof der vergessenen Bücher ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. „Der Schatten des Windes“, „Das Spiel des Engels“, „Der Gefangene des Himmels“ und „Das Labyrinth der Lichter“ waren allesamt internationale Bestseller. Auch „Marina“, der Roman, den er kurz vor den großen Barcelona-Romanen schuf, stand wochenlang auf den Bestsellerlisten. Seine ersten Erfolge feierte Carlos Ruiz Zafón mit den drei phantastischen Schauerromanen „Der Fürst des Nebels“, „Mitternachtspalast“ und „Der dunkle Wächter“. Carlos Ruiz Zafón wurde 1964 in Barcelona geboren und starb 2020 in seiner Wahlheimat Los Angeles.