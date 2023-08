Erster TikTok Book Award in Deutschland zur Frankfurter Buchmesse

Von: Jessica Bradley

TikTok debütiert die deutschen TikTok Book Awards. Die Gewinner werden auf der Frankfurter Buchmesse geehrt. Drei Bücher-Challenges begleiten die Verleihung.

Die TikTok Book Awards markieren einen bedeutenden Schritt für die literarische Welt und setzen ein klares Zeichen für die wachsende Kraft der Community auf der Plattform. Mit dem Zusammenspiel von moderner Technologie und der Liebe zur Literatur wird diese Initiative zweifelsohne langfristige Auswirkungen auf die Lesekultur haben.

TikTok Book Awards: Feierlicher Einzug in die deutsche Literaturszene

Passend zur Frankfurter Buchmesse 2023 verleiht die Plattform TikTok ihren ersten Book-Award. (Symbolbild) © JaapArriens/Imago

Die Spannung steigt: Am 21. Oktober 2023 zwischen 18 und 20 Uhr wird der Frankfurt Pavillon der Frankfurter Buchmesse zum Schauplatz der mit Spannung erwarteten Preisverleihung. Doch bevor die Gewinner die Bühne betreten, hat die TikTok Book Award Jury die verantwortungsvolle Aufgabe, eine engere Auswahl in fünf verschiedenen Kategorien zu treffen. Dann ist die TikTok-Community an der Reihe – vom 02. bis 15. Oktober 2023 haben Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, per In-App-Voting ihre Favoriten zu wählen, so berichtet der Buchreport und das Börsenblatt.

In der Zeit bis zur mit Hochspannung erwarteten Preisverleihung ruft TikTok die literaturbegeisterte Community dazu auf, sich an drei aufregenden Challenges unter dem Motto #BookTok zu beteiligen. Diese Challenges sollen Buchfans motivieren, kreative Inhalte rund um Buchempfehlungen, Rezensionen, Leselisten und mehr auf der Plattform zu teilen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Jessica Bradley sorgfältig überprüft.