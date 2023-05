Esther Copias zweiter Italien-Krimi: „Der Pate von Darmstadt“

Von: Jessica Bradley

Teilen

Die Fortsetzung der Krimiserie um die Justizvollzugsbeamtin Maria Saletti. Esther Copias Roman „Der Pate von Darmstadt“. Ein spannender Krimi.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In Darmstadt werden zwei junge Männer, Alberto und Tomaso Vasile, auf offener Straße erschossen. Liegt hier ein Zusammenhang mit der Mafia vor? Es dauert nicht lange, bis sich herausstellt, dass die Schüsse eigentlich dem Capo Luigi Esposito galten. Nachdem er seine Frau und seine beiden kleinen Töchter in Sicherheit gebracht hat, ist er bereit, umfangreiche Aussagen zu machen.

Kriminalroman von Esther Copia: „Der Pate von Darmstadt“: Über das Buch

„Der Pate von Darmstadt“, der zweite Band um die Justizvollzugsbeamtin Maria Saletti von Esther Copia © PacificPressAgency/Imago/GmeinerVerlag/Montagebild

Endlich gibt es die Fortsetzung des Romans mit der Justizvollzugsbeamtin Maria Saletti. Esposito erinnert Saletti an den unaufgeklärten Mord an ihrer Cousine Anna. In Aussicht auf die Lieferung des Schuldigen für einen Gefallen, verspricht Saletti Esposito diesen zu beschaffen und Esposito reist daraufhin verbotenerweise nach Neapel. Doch noch bevor sie sich versieht, ist die Camorra bereits auf ihrer Fährte.

Zwei Männer werden in Darmstadt auf offener Straße erschossen. Camorra Boss Esposito wird als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft in die JVA gebracht. Er will umfänglich aussagen, wenn er Frau und Kinder in Sicherheit weiß.

Kriminalroman von Esther Copia: „Der Pate von Darmstadt“: Fazit

Der Schreibstil des Krimis ist leicht, bildhaft und flüssig zu lesen. Die Protagonisten fügen sich hervorragend in die Geschichte ein und tragen zur Atmosphäre bei. Der Spannungsbogen ist gut gestaltet und sorgt dafür, dass die Leser stets aufmerksam bleiben. Wie zuvor Band 1 „Hinter hessischen Gittern“, ist auch Band 2 der Autorin sehr gut gelungen.

Die 13 besten Thriller von Jo Nesbø mit Harry Hole Fotostrecke ansehen

Esther Copia „Der Pate von Darmstadt“ 2023, Gmeiner Verlag, ISBN 13-978-3-839-20337-8 Preis: Taschenbuch 17 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 442 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Esther Copia

Esther Copia, kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken, das ihr vielseitige Erfahrungen beschert hat. Sie hat in verschiedenen Berufen wie Fremdsprachenkorrespondentin, Gastronomin und Justizvollzugsbeamtin gearbeitet. Dank ihres reichen Erfahrungsschatzes konnte sie ihren ersten Roman „Hinter hessischen Gittern“ auf eine authentische Weise verfassen. Obwohl sie in München geboren wurde, lebt sie derzeit in Dieburg.