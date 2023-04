„Eva“: Eine Graphic Novel über das Klima in der Krise

Von: Jessica Bradley

Finale Krise oder letzte Chance? Das Klimathema betrifft alle. Die Graphic Novel von Arild Midthun und Bjørn H. Samset beleuchtet das Thema auf ihre Weise.

Die Klimakrise ist eine der stärksten Krisen die, die Menschheit in Zukunft beschäftigen wird. Vor allem für die jüngeren Generationen und die Generationen, die noch kommen werden. Die Graphic Novel von Zeichner Arild Midthun, dem aktuell beliebtesten Donald-Duck-Künstler und geschrieben vom Klimaforscher Bjørn H. Samset, der Mitverfasser des UN-Klimareports IPCC ist.

Die Graphic Novel „Eva“ gibt wichtige Impulse, ohne mit dem Holzhammer einzuschlagen. Nicht nur für jugendliche Leser geeignet. Zukunftsszenarien zum Nachdenken für jedermann.

Arild Midthun und Bjørn H. Samset „Eva“: Über das Buch

Weltkrise-Klimakrise. Die Graphic Novel „Eva“ zeigt auf, was passieren könnte, wenn die Menschheit jetzt nicht handelt. (Montagebild) © StefanTrappe/Imago/PaniniVerlag

Die Graphic Novel „Eva“ wurde in Zusammenarbeit von Comiczeichner Arild Midthun und dem Klimaforscher Bjorn H. Samset erstellt. Und genau diese Mischung macht den Reiz des Buches aus. Eine Aussicht in eine vielleicht allen Menschen drohende Zukunft.

Die Mode-Influencerin Eva steht kurz vor ihrem Durchbruch. Ein internationaler Sponsor hat sie nach New York eingeladen, um sie exklusiv unter Vertrag zu nehmen. Doch ein mysteriöser Zwischenfall auf einer Klimademo im Big Apple reißt Eva aus ihrer trügerischen Sicherheit der Social-Media-Plattformen und ihrem behüteten Leben zuhause ...

Arild Midthun und Bjørn H. Samset „Eva“: Fazit

Eine faszinierende aber auch erschreckende Graphic Novel. Die Zeichnungen sind sehr ausdrucksstark und intensiv. Eine Geschichte, die aufrüttelt und berührt.

Arild Midthun und Bjørn H. Samset „Eva" 2022, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-741-63085-9 Preis: gebundenes Buch 20 €, Seitenzahl: 64