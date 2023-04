„Feinde“ ist der neue Thriller von John Grisham: Sie wachsen auf als beste Freunde und werden zu Todfeinden

Von: Jessica Bradley

John Grisham beglückt mit einem neuen Thriller. Tiefer und beindruckender als jemals zuvor. Ein einsamer Kampf gegen das organisierte Verbrechen, lassen Freunde zu Feinde werden.

John Grisham ist weltweit bekannt für seine Thriller, die sich Hauptsächlich mit Justiz-Geschichten beschäftigen. Der mittlerweile 68-jährige schreibt jedes Jahr einen neuen Roman. Mit „Feinde“ ist ihm erneut ein spannender Thriller gelungen.

John Grisham „Feinde“: Über das Buch

Zwei Familiengeschichten, die über zwei Generationen auf beeindruckende Weise erzählt werden. Detailliert recherchiert, wie man es von einem Grisham gewohnt ist.

Biloxi, Mississippi: Die Einwanderersöhne Keith und Hugh wachsen in den Sechzigerjahren gemeinsam auf, verbunden durch eine scheinbar unverbrüchliche Freundschaft. Bis sie sich auf den verschiedenen Seiten des Gesetzes wiederfinden: Keith hat Jura studiert und ist Staatsanwalt geworden. Hugh dagegen arbeitet für seinen Vater, einen Boss der Dixie-Mafia. Eine tödliche Feindschaft entsteht, die vor Gericht ein dramatisches Finale findet.

John Grisham „Feinde“: Fazit

Für den ein oder anderen sind die Grisham Romane viel zu trocken. Auch „Feinde“ liest sich am Anfang schwerlich, kommt dann aber in typischer Grisham-Manier ordentlich in Fahrt. Der Autor weiß einfach perfekt, wie er es machen muss. Nicht nur für John Grisham Fans ein Lesevergnügen.

John Grisham „Feinde“ 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-27420-4 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 544 (abweichend vom Format) Hier bestellen

John Grisham

John Grisham ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Seine Romane sind ausnahmslos Bestseller. Zudem hat er ein Sachbuch, einen Erzählband und Jugendbücher veröffentlicht. Seine Werke werden in fünfundvierzig Sprachen übersetzt. Er lebt in Virginia.