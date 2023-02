Krimi-Stadt Berlin: Fünf Krimis, die in der Hauptstadt spielen

Von: Sven Trautwein

Berliner Krimis: Ein Einblick in die dunkle Seite der Hauptstadt. Kaum eine Stadt ist so häufig Schauplatz für Krimis und Thriller. Wir stellen fünf interessante Titel vor.

Berlin ist eine pulsierende Metropole mit vielen Gesichtern. Es ist eine Stadt voller Kontraste, in der die Vergangenheit auf die Zukunft trifft. Es ist auch eine Stadt voller Kriminalität und Verbrechen, die eine lange Tradition hat. Die ersten Krimierzählungen gehen weit zurück. In den letzten Jahren haben Berliner Krimis eine Renaissance erlebt und sind zu einem wichtigen Bestandteil der literarischen Landschaft geworden. Warum Berlin der perfekte Ort für Krimis ist, erklärt Autor Johannes Groschupf im Interview. Wir stellen fünf spannende Berlin-Krimis vor:

Alex Beer „Felix Blom. Der Häftling aus Moabit“

Alex Beer „Felix Blom. Der Häftling aus Moabit“ © Eventpress/Imago/Limes

Berlin, 1878: Der Gauner Felix Blom wird nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Doch in Freiheit ist nichts mehr so, wie es mal war: Sein Hab und Gut gepfändet, seine Verlobte ist mit jemand Neuem liiert. Alle Versuche, an Geld oder Arbeit zu kommen, scheitern. ...

Felix Blom ist ein sympathischer Dieb und man verfolgt seine Taten immer mit einem gewissen Schmunzeln. Die österreichische Autorin Alex Beer ist bekannt für ihre historischen Romane. Spannung und Geschichte in einem. Was will man mehr?

Alex Beer „Felix Blom. Der Häftling aus Moabit“ 2022 Limes, ISBN-13 978-3-8090-2759-1 Preis: Taschenbuch 17 €, E-Book 14,99 €, 368 Seiten (abweichend beim Format) Hier bestellen!

Volker Kutscher „Transatlantik“

Volker Kutscher „Transatlantik“ – Die Gereon-Rath-Romane, Band 9 © Panama Pictures / Imago / Piper

Die Familie Rath ist zersprengt. Eigentlich wollte Charlotte Rath, geborene Ritter, schon längst im Ausland sein, doch halten die Umstände sie in Berlin fest. Ihr ehemaliger Pflegesohn Fritze ist in die geschlossene Abteilung der Nervenheilanstalt Wittenau gesteckt worden, ihre beste Freundin Greta spurlos verschwunden und steht unter Mordverdacht...

Es ist der neunte Band um Gereon Rath, den viele Leser aus der Serie „Babylon Berlin“ kennen. Doch für Spannung sorgte Volker Kutscher mit seinen Büchern schon lange bevor die Dreharbeiten begannen. Der Schauplatz: Berlin, 1931. Eine Besprechung zu „Transatlantik“ gibt es hier.

Volker Kutscher „Transatlantik“ 9. Band der Gereon-Rath-Romane 2022, Piper Verlag, ISBN 13 978-3-492-07177-2 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 592 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Johannes Groschupf „Die Stunde der Hyänen“

Johannes Groschupf „Die Stunde der Hyänen“ – Ausgezeichnet mit dem deutschen Krimipreis 2022 © Future Image / Imago / Suhrkamp

In der Hauptstadt brennen seit Monaten nachts immer mehr Luxuskarossen. Berliner Autofahrer fühlen sich allein gelassen und gehen in ihrem Kiez gemeinsam auf »Bürgerstreife«, während der polizeiliche Staatsschutz linken Unrat wittert. Die junge Polizistin Romina Winter ist gerade aus disziplinarischen Gründen frisch zum Dezernat für Branddelikte versetzt worden und patrouilliert durch die nächtliche City.

Berlin Kreuzberg. Autos brennen. Angezündet von einem Täter, der sich an den Flammen lustvoll erfreut. Doch was steckt hinter dem Motiv? Ist eine Bürgerwehr der richtige Weg, dem Treiben Einhalt zu gebieten? Dunkel, düster und mit klaren Worten beschreibt Groschupf das heutige Berlin. 2022 erhielt der Autor für das Buch den deutschen Krimipreis. Zur Besprechung von „Die Stunde der Hyänen“ geht es hier.

Johannes Groschupf „Die Stunde der Hyänen“ 2022 Suhrkamp, ISBN-13 978-3-518-47300-9 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book, 13,99 €, 265 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Vincent Kliesch „Auris – Der Klang des Bösen“

In kleinen Gastrollen als Dr. Sebastian Fitzek und Krankenpfleger Vincent Kliesch und Jula (Janina Fautz) in „Auris – Die Frequenz des Todes“ © RTL / Britta Krehl

Im 4. Teil der Thriller-Reihe »AURIS« von Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek müssen Jula Ansorge und Matthias Hegel eine Wahrheit finden, die nur die Tote selbst zu kennen scheint. Ein markerschütternder Schrei reißt den 15-jährigen Silvan Berg aus der Betrachtung eines Schmetterlings. Silvan rennt los, quer über das herrschaftliche Anwesen seiner Eltern am Kleinen Wannsee in Berlin - und kommt gerade noch rechtzeitig, um seine geliebte Mutter aus einem Fenster im dritten Stock der Villa stürzen zu sehen. ...

Hochspannung und nicht für den zartbesaiteten Leser. Vincent Klieschs Thriller, die auch Berlin als Handlungsort haben, sind ein Pageturner der Extraklasse. Einige der Titel entstehen in Zusammenarbeit mit seinem Freund Sebastian Fitzek, dessen Thriller ebenso in das Regal jedes Thrillerfans gehören. Zwei „Auris“ Bücher wurden mittlerweile verfilmt. Hier gibt es die Besprechung zu „Auris. Der Klang des Bösen“.

Vincent Kliesch „Auris. Der Klang des Bösen“ 2022, Droemer, ISBN-13 978-3-426-30841-7 Preis: Taschenbuch 12,99 €, 352 Seiten, EBook 9,99 € (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Berlin-Trilogie von Philip Kerr

Lange vor Volker Kutscher, hatte Philip Kerr das Berlin der späten 1920er Jahre für sich als Schauplatz seiner Thriller entdeckt. Hauptfigur ist der Privatdetektiv Barnie Gunter, den Kerr zu Zeiten der Nationalsozialisten in Berlin auf die Suche schickt. Die drei ersten Bände „Feuer in Berlin“, „Im Sog der dunklen Mächte“ und „Alte Freunde – Neue Feinde“ spielen in Berlin, bevor es in den weiteren Büchern international zur Sache geht. Hier können die Bücher bestellt werden (werblicher Link).

Ein besonderes Highlight bei Berlin-Krimis sind die Charaktere. Die Protagonisten sind oft mit den realen Problemen und Herausforderungen konfrontiert, denen die Polizei in Berlin täglich gegenübersteht. Sie sind komplexe Persönlichkeiten mit ihren eigenen Stärken und Schwächen, die dem Leser ein tieferes Verständnis für die Arbeit der Polizei vermitteln. Sollten Sie bei den obigen Empfehlungen noch nicht fündig geworden sein, empfehlen wir Ihnen spannende Krimis, die von Frauen geschrieben wurden und fünf Krimis, die für Spannung im Frühjahr sorgten.