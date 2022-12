Fünf Weihnachtsbuchklassiker, die jedes Kind kennen sollte – meine Buchtipps

Von: Janine Napirca

Teilen

Nicht nur Charles Dickens und Astrid Lindgren: Auch Weihnachtsbuchklassiker von Otfried Preußler, Cornelia Funke und Sven Nordqvist sind lesenswert für Groß und Klein.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der erste Schnee ist bereits gefallen, von den Weihnachtsplätzchen – gebacken mit Rezepten aus der Top 5 der besten Backbücher 2022 – wurde reichlich genascht und die Geschenke sind verpackt und warten nur noch darauf, unter den Baum gelegt zu werden – oder fehlt Ihnen etwa doch noch das ein oder andere Geschenk? Bücher eignen sich sehr gut als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, insbesondere für Kinder. Denn die Buchhandlungen haben bis Heiligabend noch geöffnet. Doch Sie wissen nicht, welche Bücher Sie Kindern zu Weihnachten schenken können? Keine Sorge, hier gibt es Lese-Inspiration.

Kennen Ihre Kinder die fünf besten Weihnachtskinderbuchklassiker? © Ramon Lopez/Imago

Klassiker gehen immer! Auch wenn laut einer Studie immer weniger Eltern ihren Kindern vorlesen – obwohl es so wertvolle Kinderbücher gibt. Denn gemeinsam Zeit zu verbringen, ist insbesondere an Weihnachten das Gebot der Stunde. Wie könnte man sich mehr in besinnliche Stimmung versetzen als mithilfe einer schönen Weihnachtsgeschichte? Welche fünf Weihnachtsbuchklassiker Sie und Ihre Kinder auf jeden Fall kennen sollten, erfahren Sie in der folgenden Bücherliste: Die Top 5 der Weihnachtskinderbuchklassiker.

1. Weihnachtsbuchklassiker für Kinder: „Hinter verzauberten Fenstern: Eine geheimnisvolle Adventsgeschichte“ von Cornelia Funke

Hinter verzauberten Fenstern: Eine geheimnisvolle Adventsgeschichte von Cornelia Funke © Fischer

Werke wie „Herr der Diebe“, die „Tintenherz“-Trilogie oder die Reihe „Die Wilden Hühner“ der Bestsellerautorin Cornelia Funke finden sich in zahlreichen Kinder- und Jugendbuchregalen. Aber wussten Sie, dass die international erfolgreichste und bekannteste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin auch wunderschöne Weihnachtsgeschichten schreiben und illustrieren kann? Deshalb darf sie in der Reihe der besten Weihnachtskinderbuchklassiker auf keinen Fall fehlen.

Warum hat mein blöder kleiner Bruder Olli den schönen Schokoladenadventskalender bekommen und ich nur diesen doofen Papieradventskalender, ärgert sich Julia. Doch das auf ihrem Kalender abgebildete Haus glitzert so silbrig und geheimnisvoll, dass Julia der Versuchung nicht widerstehen kann und das erste Fenster ihres Kalenderhauses öffnet. Da bemerkt sie, dass das Haus bewohnt ist und dass sie die Menschen, die darin leben, besuchen kann. Das Abenteuer beginnt...

Cornelia Funke „Hinter verzauberten Fenstern: Eine geheimnisvolle Adventsgeschichte“ 2009, Fischer Verlag ISBN-13 978-3596809271 Preis: Taschenbuch 10 €, E-Book 8,99 € 192 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

2. Weihnachtsbuchklassiker für Kinder: „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ von Sven Nordqvist

Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch von Sven Nordqvist © Oetinger

Tagelang ist es so kalt, dass der alte Pettersson und sein Kater Findus ihre Nasen nicht vor die Tür stecken mögen, und gerade als es ein bisschen wärmer wird, verstaucht der Alte sich den Fuß. Dabei ist morgen Heiligabend. Wie sollen die beiden jetzt zu einem Weihnachtsbaum kommen? Und wie zu Stockfisch, Fleischklößchen und Pfefferkuchen? Eine schöne Bescherung!

1984 veröffentlichte der Schwede Sven Nordqvist sein erstes „Pettersson und Findus“-Bilderbuch, deren Illustrationen geprägt von liebevollen Details und deren Texte humorvoll charmant verfasst sind. Seither begleiten der alte Mann und sein Kater Generationen von Kindern beim Erwachsenwerden. Wer sich selbst in Kindheitstage zurückversetzen oder mit seinen Kindern gemeinsam auf ein kleines Weihnachtsabenteuer gehen möchte, sollte sich das wundervolle Weihnachtsbuch „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ über Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft daher nicht entgehen lassen.

Sven Nordqvist „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ 1989, Oetinger Verlag ISBN-13 978-3789161742 Preis: gebunden 15 €, 32 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

3. Weihnachtsbuchklassiker für Kinder: „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens

Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens © Dressler

Das Wunder in der Weihnachtsnacht. Der alte Scrooge ist ein Leuteschinder und Halsabschneider. Am Heiligabend sitzt er in seinem Büro, friert und ärgert sich, dass alle anderen sich freuen. In der Nacht besuchen ihn die Geister der Weihnacht und seines verstorbenen Teilhabers. Sie führen Scrooge auf eine Reise in die Vergangenheit und die Zukunft und ihm wird klar, wie einsam und sinnlos sein Leben ist. Am Ende dieser Weihnachtsnacht ist der alte Scrooge ein anderer Mensch geworden.

Der Weihnachtsklassiker schlechthin ist wohl Charles Dickens‘ „Eine Weihnachtsgeschichte“ über den gemeinen, Weihnachten hassenden Ebenezer Scrooge. Zahlreich verlegt und verfilmt ist die Geschichte des sich zum wohltätigen Menschen entwickelnden Geizhalses vom Fest der Liebe nicht mehr zu trennen.

Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“ 2020, Dressler Verlag ISBN-13 978-3791501611 Preis: gebunden 12 €, E-Book 7,99 €, 144 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

4. Weihnachtsbuchklassiker für Kinder: „Das Eselchen und der kleine Engel“ von Otfried Preußler

Das Eselchen und der kleine Engel von Otfried Preußler © Thienemann

Von Otfried Preußler kennt wohl jedes Kind „Die kleine Hexe“, „Der Räuber Hotzenplotz“ oder „Das kleine Gespenst“. Auch das Jugendbuch „Krabat“ zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Jugendbüchern und wurde mit Daniel Brühl und David Kross 2008 verfilmt. Aber wussten Sie, dass der in der ehemaligen Tschechoslowakei geborene Schriftsteller auch eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte geschrieben hat?

Es war einmal ein kleiner Esel, der war erst kürzlich zur Welt gekommen. Im Winter wärmte ihn seine Mutter mit ihrem Atem. Manchmal erzählte sie ihm zum Einschlafen die Geschichte von jener Eselin, die im Stall von Bethlehem das Jesuskind mit seinem Atem wärmte. Als das Eselchen eines Morgens aufwacht, ist seine Mutter verschwunden! Ein kleiner Engel aber weiß, wo die Mutter ist: beim Jesuskind, an der Krippe im Stall. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg und erleben das Wunder der Weihnacht.

Otfried Preußler „Das Eselchen und der kleine Engel“ 2015, Thienemann Verlag ISBN-13 978-3522437790 Preis: gebunden 15 €, 32 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

5. Weihnachtsbuchklassiker für Kinder: „Weihnachten mit Astrid Lindgren“

Weihnachten mit Astrid Lindgren © Oetinger

Last but not least gehört in die Top 5 der besten Weihnachtskinderbuchklassiker natürlich die Grande Dame der Kinderbuchliteratur: Astrid Lindgren. Die Ausgabe „Weihnachten mit Astrid Lindgren“ enthält die schönsten Weihnachts- und Wintergeschichten der bekannten Charaktere Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga, Madita, den Kindern aus Bullerbü und weitere mehr.

Pfefferkuchen, Duft nach Zimt und tanzen um den Tannenbaum! Das große Weihnachts-Hausbuch mit den schönsten Geschichten von Astrid Lindgren. Pippi Langstrumpf hat so ein großes Herz, dass sie zu Weihnachten alle anderen Kinder beschenkt. Madita muss mit Schnupfen das Bett hüten, während ihre kleine Schwester Lisabet sich im verschneiten Wald verirrt. Die Kinder von Bullerbü toben durch den Schnee und tanzen um den Baum, Michel aus Lönneberga feiert und der Wichtel Tomte Tummetott bewacht das Haus, wenn alle schlafen. Astrid Lindgrens Weihnachtsgeschichten verschönern Kindern seit Jahrzehnten die Wartezeit aufs Fest und sind hier in einem hochwertigen Sammelband zusammengestellt. Mit vielen farbigen Bildern und Goldfolie auf dem Cover. Enthält die Weihnachts-Klassiker: • Pelle zieht aus • Lotta kann fast alles • Polly hilft der Großmutter • Wie gut, dass es Weihnachtsferien gibt, sagte Madita • Tomte Tummetott • Ein Kalb fällt vom Himmel • Guck mal, Madita, es schneit! • Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten • Weihnachten im Stall • Weihnachten auf Birkenlund • Tomte und der Fuchs • Weihnachten in Bullerbü • Nur nicht knausern, sagte Michel aus Lönneberga • Pippi plündert den Weihnachtsbaum

Astrid Lindgren „Weihnachten mit Astrid Lindgren“ 2013, Oetinger Verlag ISBN-13 978-3789141843 Preis: gebunden 25 €, 256 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

Bleiben Sie bei Neuerscheinungen auf dem Laufenden. Hier geht es zu unserem Newsletter

Wenn Sie an Weihnachten nicht nur Weihnachtskinderbuchklassiker lesen wollen, sondern Ihnen und Ihren Kindern mehr der Sinn nach aktuellen Werken steht, sollten Sie sich unbedingt von Francesca Cavallos „Das Wunder von R.“ verzaubern lassen.