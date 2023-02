Henning Mankell: Kultautor wäre 75 Jahre geworden – Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Von: Sven Trautwein

Henning Mankell schuf die Figur des Kurt Wallander. Der Ermittler aus Ystad machte ihn weltberühmt. Am 3. Februar wäre er 75 Jahre alt geworden.

Es gibt Schriftsteller, bei denen die Hauptfiguren eine derartige Eigendynamik entwickeln, dass sie am Ende berühmter sind als diejenigen, die sie erschaffen haben. Darunter fallen beispielsweise Miss Marple von Agatha Christie, Kommissar Maigret von Geoge Simenon, Guido Brunetti von Donna Leon und eben Kommissar Wallander von Henning Mankell. Die Wallander-Verfilmungen mit Kenneth Branagh oder Krister Henrikkson als Kommissar Kurt Wallander, machten die Bücher einem breiten Publikum bekannt. Auf Netflix schlüpft aktuell Adam Paalsson in „Der junge Wallander“ in die Rolle. Am 3. Februar wäre er 75 Jahre geworden.

Bestseller-Autor Henning Mankell hätte am 3. Februar 2023 seinen 75. Geburtstag gefeiert © Eventpress / Imago

Herzlichen Glückwunsch Henning Mankel: Grattis på födelsedagen

Mit Kommissar Kurt Wallander erschuf Mankell eine überaus spannende Hauptfigur, die im Rahmen der Romane eine große Entwicklung durchmacht. Seinen Auftakt hat Kurt Wallander als einfacher Streifenpolizist in Malmö, der im weiteren Verlauf nach Ystad versetzt wird und dort als Kriminalkommissar ermittelt. Mankell verband seine Biografie sehr eng mit der literarischen Figur, die den Millionen Lesern ans Herz wuchs.

Seine Krimis schilderten zwar das Böse, sie ließen aber den Menschen nicht aus dem Blick. Henning Mankell entwickelte durch die Reihen Figuren, die für uns Leser glaubhaft waren, in die wir uns hineinversetzen konnten. Wir freuten und wir litten mit ihnen, egal auf welcher Seite sie standen. In „Feind im Schatten“ (werblicher Link) muss sich Kommissar Kurt Wallander seiner Alzheimererkrankung geschlagen geben. Ein Schock für uns Leser. Henning Mankell hatte in Interviews damals angekündigt, eine Reihe mit Wallanders Tochter als Ermitterlin herauszubringen. Dazu kam es leider nicht mehr.

Kommissar Wallander-Romane in der richtigen Reihenfolge

Mörder ohne Gesicht, 1991

Hunde von Riga, 1992

Die weiße Löwin, 1993 (werblicher Link)

Der Mann, der lächelte, 1994

Die falsche Fährte, 1995

Die fünfte Frau, 1996

Mittsommermord, 1997

Die Brandmauer, 1998

Vor dem Frost, 2002 (werblicher Link)

Der Feind im Schatten, 2009

Mord im Herbst, 2013

Henning Mankell verfasste neben den Wallander-Krimis zahlreiche Afrika-Erzählungen und psychologisch ambitionierte Thriller, darunter „Tiefe“ (2004) und „Kennedys Hirn“ (2006) (werblicher Link). In „Tiefe“ hatte Mankell einen psychopathischen Einzelgänger zur Hauptfigur gemacht, bei dem die Psyche des Täters und nicht die Tat im Vordergrund stand.

Neben Krimis, die rund ein Drittel seiner Veröffentlichungen ausmachen, verfasste Mankell Kinder- und Jugendbücher, Dramen und Drehbücher, darunter zwei für die Kieler Tatort-Reihe „Borowski und der vierte Mann“ (2009) und „Borowski und der coole Hund“ (2010). Auch die Drehbuchvorlagen für „Borowski und das Fest des Nordens“ (2015/17) stammen von dem schwedischen Erfolgsautor. Für seine Werke wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, beispielsweise mit dem deutschen Krimipreis 2001 für „Mittsommermord“ und 2008 mit dem Ripper Award, dem europäischen Preis für Kriminalliteratur.

Am 5. Oktober 2015 verstarb der schwedische Autor im Alter von 67 Jahren in Folge seiner Krebserkrankung. Seine Bücher wurden in über 40 Sprachen übersetzt und mehr als 40 Millionen Mal verkauft. Mit ihm hat die Welt einen innigen Afrika- und Menschen-Liebhaber verloren. Seine Charaktere, vor allem Kommissar Kurt Wallander, werden uns weiterhin in Erinnerung bleiben. Wer auf den Spuren von Kurt Wallander auf Entdeckungsreise gehen möchte, findet beispielsweise in Fridolfs Konditori in Ysatd den perfekten Ausgangsort.