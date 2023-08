Eine charmante Geschichte über menschliche Eitelkeit: „Der Klopapierkönig“

Von: Jessica Bradley

Eine Erzählung über die überraschenden Wendungen des Lebens, verfasst von der schwedischen Bestsellerautorin Maria Ernestam.

Viele von Ihnen erinnern sich mit Schrecken an die Zeit zurück, in der nicht nur das Toilettenpapier eher spärlich im Supermarkt zu bekommen war. Die Autorin Maria Ernestam verarbeitet diese Erfahrung in ihrem satirischen Roman „Der Klopapierkönig“.

„Der Klopapierkönig“: über das Buch

Der Kurzroman „Der Klopapierkönig“ erinnert uns sehr an die Zeit, als Toilettenpapier dauernd ausverkauft war. (Montagebild) © Panthermedia/Imago/btbVerlag/Montagebild

Machen Sie Bekanntschaft mit Ejnar Svensson: ein gewissenhafter Beamter in einer beschaulichen Gemeinde, der zum Klopapiermagnaten Schwedens aufsteigt und internationalen Ruhm erlangt.

Aus reinem Versehen tätigt Ejnar Svensson eine Toilettenpierbestellung von schwindelerregender Höhe. Der ambitionierte Bürgermeister verwandelt sein Missgeschick alsbald in einen Triumph für alle Hamsterkäufer, und aus dem schüchternen unfreiwilligen Helden soll ein Held für die Massen werden.

„Der Klopapierkönig“: Fazit

Maria Ernestam hat ein lustiges Werk geschaffen. Der Bürgermeister von Valleras fungiert als Erzähler. Ein ehemaliger Politiker, der Ruhe suchte, im Gegensatz zu Ejnar das Rampenlicht genießt, jedoch das Gemeinwohl betont. Das Buch ist definitiv eine sehr amüsante Lektüre für zwischendurch.

Maria Ernestam „Der Klopapierkönig“ 2023, btb Verlag, ISBN 13-978-3-442-77321-3 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 7,99 €, Seitenzahl: 144 (abweichend vom Format)

Maria Ernestam

1959 geboren, startete Maria Ernestam als Journalistin und berichtete als schwedische Auslandskorrespondentin in Deutschland. Sie verfasste hochgelobte Romane, darunter „Der geheime Brief“ und „Das verborgene Haus“, Bestseller in Skandinavien und auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und zwei erwachsenen Kindern in Stockholm.