Gordon Ramsay: „Meine 10-Minuten-Rezepte“ erklärt 100 schnelle, aber köstliche Gerichte

Einer der bekanntesten Köche Englands, Gordan Ramsay, veröffentlicht ein Kochbuch zu seinen YouTube-10-Minuten-Rezepten. Buchtipp.

Funktioniert das? Leckere Rezepte in nur 10-Minuten zu zaubern? Gordon Ramsay macht es vor. Auf seinem YouTube-Kanal zeigt er regelmäßig, wie man kulinarisch aber schnell kocht. Die Videos sind auf Englisch, aber nun können auch diejenigen seine Rezepte nachkochen, die der englischen Sprache nicht mächtig sind.

Das neue Kochbuch von Gordon Ramsay ist sehr gut nach Lebensmitteln strukturiert. Zusätzlich gibt es ein Kapitel mit vegetarischen und veganen Rezepten. Zudem ist jedes Rezept farbig markiert und zeigt, ob dieses glutenfrei oder laktosefrei ist.

In seinem neuen Buch »Meine 10-Minuten-Rezepte« stellt Superstarkoch Gordon Ramsay 100 neue und köstliche Rezepte vor, die von seiner YouTube-Serie inspiriert sind, welche weltweit von Millionen begeistert verfolgt wird. In diesem Buch fordert er Sie heraus, kreativ zu werden und zeigt Ihnen, wie Sie unglaublich schmackhafte Gerichte in nur zehn Minuten kochen können.