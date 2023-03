Graphic Novels für Kinder: „Schattenspringer – Wie es ist, anders zu sein“

Von: Jessica Bradley

Die Sicht auf Autismus hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Dennoch gibt es viel diesbezüglich zu lernen. Daniela Schreiter zeigt in wunderbaren Graphik Novels was Autismus ist.

Graphic Novels sind nicht nur derzeit in aller Munde, sondern auch in vielen Thematiken hilfreich, um sie Kindern näherzubringen. Daniela Schreiter, selbst Betroffene, hat eine wunderbare Graphic-Novel-Serie über Autismus rausgebracht und auch eine Comic-Serie „Die Abenteuer von Autistic Hero-Girl“ (werblicher Link).

Von Geburt bis kurz vor der Pubertät: Daniela Schreiter „Schattenspringer“

Wunderschöne Graphic Novels für Kinder, mit der Thematik Autismus. (Symbolbild) © JanineSchmitz/Imago

Diese Graphic Novel Serie ist nicht nur für Kinder geeignet. Sie hilft auch manchen Erwachsenen oder Heranwachsenden Fragen zu beantworten. Für alle die sich mit dem Thema Autismus beschäftigen wollen, ist „Schattenspringer“ unbedingt empfehlenswert.

Die faszinierende Geschichte eines nicht ganz gewöhnlichen Mädchens! Daniela Schreiter – Comic-Zeichnerin, Autorin und Illustratorin aus Berlin – beschreibt in der Graphic Novel „Schattenspringer - Wie es ist, anders zu sein“ unterhaltsam und berührend ihre Kindheit und Jugend. Schon als kleines Mädchen verhielt sie sich anders als andere Mädchen ihres Alters – unverständlich für ihre Umwelt, bis bei ihr das Asperger-Syndrom, eine spezielle Form des Autismus, diagnostiziert wurde. Menschen mit Asperger fühlen sich bisweilen, als kämen sie von einem anderen Stern. Der Form eines gezeichneten Tagebuchs ähnlich, erzählt Daniela Schreiter, wie sie die Welt erlebt ...

Daniela Schreiter „Schattenspringer“ 2014, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-862-01950-2 Preis: gebundenes Buch 20 €, Seitenzahl 160 Hier bestellen

Von der Pubertät: Daniela Schreiter „Schattenspringer 2“

Die Pubertät an sich ist schon für jeden Heranwachsenden eine Herausforderung. Doch wie sieht diese schwierige Lebensphase für Autisten aus? Daniela Schreiters „Schattenspringer 2“ geht auf eben diese Frage ein.

Der zweite Teil von „Schattenspringer“ beschäftigt sich vor allem mit der Adoleszenz, dem langen Abschied von der Kindheit und dem noch längeren Weg zum Erwachsensein (ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich schon angekommen bin, bis jetzt habe ich jedenfalls noch kein Hinweisschild entdeckt). Demzufolge sind auch die Themen erwachsener geworden. Behandelte der erste Teil noch vorwiegend meine Kindheit im autistischen Spektrum, dreht es sich diesmal vor allem um die Pubertät ...

Daniela Schreiter „Schattenspringer 2“ 2015, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-957-98308-4 Preis: gebundenes Buch 20 €, Seitenzahl: 160 Hier bestellen

Geschichten von anderen Autisten: Daniela Schreiter „Schattenspringer 3“

Wenn wir ehrlich zu uns sind, kennen wir entweder keinen oder eben nur einen Autisten. Doch so wie Depressionen oder andere Erkrankungen jeweils unterschiedlich auf die Menschen auswirken, so ist es auch mit dem Autismus. „Schattenspringer 3“ von Daniela Schreiter beleuchtet das Leben anderer Autisten.

„Wer einen Autisten kennt, kennt genau EINEN Autisten“, sagt sich Daniela Schreiter im dritten Band von Schattenspringer. Sie macht sich auf, andere Betroffene zu interviewen. Wie immer kombiniert sie dies mit ihren eigenen Erfahrungen und schafft es ein weiteres Mal, wundervoll unterhaltend über ein scheinbares Tabuthema aufzuklären, ohne dabei in Leidensgeschichten abzugleiten oder belehrend zu wirken.

Daniela Schreiter „Schattenspringer 3“ 2018, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-741-60637-3 Preis: gebundenes Buch 20 €, Seitenzahl: 160 Hier bestellen

Weitere schöne Geschichten

Von Daniela Schreiter gibt es noch „Lisa und Lio – Das Mädchen und der Alien-Fuchs außerdem hat Autismus Deutschland ev. eine übersichtliche Literaturliste über diese Thematik erstellt.