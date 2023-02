Helge Schneider: Komiker und Buchautor – seine Krimis sind Klamauk pur

Von: Sven Trautwein

Sein spezieller Humor begleitet Helge Schneider durch seine gesamte Karriere. Dies bewies er auch gekonnt in seinen witzigen Krimis.

Kürzlich war Musiker, Komiker und Autor Helge Schneider bei Sandra Maischberger zu Gast. Eigentlich sollte es um seine neue Tour zu „Der letzte Torero“ gehen. Dies war der Reise durch andere Talkshows zu entnehmen. Es ging am Abend um kulturelle Aneignung. Vielleicht versteht man ihn besser, wenn man seine Bücher gelesen hat. Seine Krimis sind jedenfalls köstliche Unterhaltung.

387626396.jpg © Peter Kneffel/picture alliance/dpa/Kiwi

Humor ist so eine Sache. Nicht jeder kann über dieselben Witze lachen. Der eine schüttelt eventuell den Kopf, der andere biegt sich vor Spaß. Es ist nicht so einfach, Helge Schneider einzuordnen, denn er ist nun einmal ein Tausendsassa, Jazzmusiker, Komiker, Autor und in letzter Zeit immer wieder Talkshow-Gast. Und vor einigen Jahren veröffentlichte er einige Krimis mit der Hauptfigur Kommissar Schneider, die ein wenig von der Aufmachung an die alten Edgar-Wallace-Krimis erinnerten. Der Spaß ist jedenfalls auf Seiten der Leser. Humor ist mitzubringen.

Kommissar-Schneider-Romane

Zieh dich aus, du alte Hippe, 1993

Das scharlachrote Kampfhuhn, 1995

Der Mörder mit der Strumpfhose, 1996

Der Scheich mit der Hundehaarallergie, 2001

Aprikose Banane Erdbeer, 2004

Satan loco, 2005

Die Cover seiner Krimis zieren ihn, meistens gekleidet in einen Trenchcoat. Die Fälle, mit denen sich Kommissar Schneider auseinandersetzt, wirken kompliziert und überdreht zugleich. So wird der Fall in „Zieh dich aus, du alte Hippe“ so verquer erzählt, dass es kaum verständlich ist. Ein wenig hat es beim Lesen an „Kains Knochen“ erinnert, den schwersten Rätselkrimi der Welt. Die Kritiker waren sich damals nach dem Erscheinen einig: Krimifans nur mit starkem Interesse an Slapstick, sollten zugreifen. Es zeigt sich, dass Helge Schneider ein Meister der Selbstvermarktung ist. Damals und heute.

Helge Schneider hat zudem noch weitere Bücher veröffentlicht, darunter ein Buch über seine Musik und ein anderes über seine Karriere als Komiker. Seine Arbeiten zeichnen sich durch ihre absichtliche Absurdität aus und zeigen seinen unverkennbaren Sinn für Humor. Wer sich für absurde Geschichten interessiert, sollte sich die Krimis von Helge Schneider näher ansehen.