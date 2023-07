„Selbst teurer Preis schreckt Fans nicht ab“: K-Pop-Band BTS stürmt die Bestsellerlisten

Von: Sven Trautwein

Die Welt ist im BTS-Fieber. Mit einem nicht gerade günstigen Buch steigt die K-Pop-Band in die Sachbuchcharts ein.

Nicht nur in den Musik-Charts ist die K-Pop-Band BTS äußerst erfolgreich: Der Rückblick auf „Beyond the Story: 10-Year Record of BTS“ findet sich gleich zweimal in der aktuellen Sachbuch-Bestsellerliste wieder. Überraschenderweise kommen die beiden Ausgaben jedoch aus einem anderen Verlag, als man es vielleicht erwartet hätte, berichtet die Branchenpresse. Zudem ist der Preis alles andere als günstig.

Ein Bildband der K-Pop-Band BTS stürmt gleich mit zwei Ausgaben die Bestsellerlisten. © AFLO/Imago/Droemer (Montage)

Was darf ein Buch kosten? Die Herstellung von Büchern ist kostspielig. Und oftmals landen Bücher auf Online-Marktplätzen und werden für ein Vielfaches des eigentlichen Preises angeboten, was viele Leser wütend macht. Gegenüber dem Branchenmagazin buchreport betont die Marketingleitung des Piper Verlags, dass der hohe Preis von 45 Euro die Kunden nicht abschrecke.

Veröffentlicht zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von BTS. Geschichten, die über das hinausgehen, was ihr bereits über BTS wisst. Mit unveröffentlichten Fotos, QR-Codes zu Videos und allen Informationen zu den bisherigen Alben. Nachdem sie am 13. Juni 2013 ihren ersten Schritt in die Welt gemacht haben, feiern BTS im Juni 2023 den 10. Jahrestag ihres Debüts. Sie sind zu einer weltweiten Künstlerikone aufgestiegen und blicken während dieser bedeutungsvollen Zeit in ihrem ersten offiziellen Buch auf ihren bisherigen Werdegang zurück. Daraus schöpfen BTS die Kraft, hellere Tage zu erschaffen, und einen weiteren Schritt auf einem Weg zurückzulegen, den noch niemand zuvor gegangen ist.

Wer ist BTS? BTS, auch bekannt als Bangtan Sonyeondan oder Beyond The Scene, ist eine südkoreanische K-Pop-Gruppe, die im Juni 2013 gegründet wurde. Die sieben Mitglieder sind RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook. Sie erlangten weltweite Bekanntheit durch ihre kraftvollen Performances und eingängigen Pop- und Hip-Hop-Songs.

Die Gruppe hat zahlreiche Musikpreise gewonnen, darunter Billboard Music Awards und MTV Video Music Awards. Ihr Erfolg spiegelt sich in Rekordverkäufen und Chart-Spitzenplatzierungen wider. Besondere Alben wie „Map of the Soul: 7“ und „BE“ wurden von Fans und Kritikern gleichermaßen positiv aufgenommen. Und nun erreichen sie gleich mit zwei Ausgaben die Sachbuch-Charts.

Die deutsche Ausgabe wurde von Droemer Knaur veröffentlicht und hat eine Startauflage von 60.000 Exemplaren. Sie hat sich auf Platz 6 der Konkurrenzliste des Spiegel platziert, während in den Charts von Media Control, die vom Börsenblatt veröffentlicht werden, die beiden englischsprachigen Ausgaben an der Spitze stehen.

Überraschend ist es nicht, da viele Bücher von jüngeren Lesern derzeit auf Englisch gekauft werden. Bei der Kommunikation mit BTS auf Social Media läuft ohnehin alles auf Englisch ab.

Myeongseok Kang, BTS „Beyond the Story“ Übersetzt von: Ki-Hyang Lee, Alexandra Dickmann, Anja Schmidt, Julia Zachulski, Tamina Hauser Deutsche Ausgabe 2023 Droemer, ISBN-13 978-3-426-44676-8 Preis: Hardcover 45 €, E-Book 24,99 €, 505 Seiten (abweichend vom Format)