Neues Hobby für Leseratten: Kennen Sie Mini-Books?

Bücher um Bücher um Bücher – wer gerne liest, hat nur zu schnell ein Platzproblem. Ein neues Hobby könnte hier Abhilfe schaffen. (Symbolbild) © H.Tschanz-Hofmann/Imago

Den Überblick über bereit gelesene Bücher zu behalten, ist für viele Menschen schwer – und auch platztechnisch eine Herausforderung. Ein Instagram-Trend könnte hier Abhilfe schaffen, wir zeigen wie.

Erinnern Sie sich noch an die Puppenstuben von damals? Es gab Möbelstücke, Geschirr und allerlei andere Gegenstände im Miniaturformat, und das in vielen Fällen so detailgetreu wie möglich. Ein wenig erinnert der aktuelle Instagram-Trend rund um Mini-Bücher daran. Dabei werden die gerade gelesenen oder Lieblingsbücher einfach nachgebastelt – samt Cover, Buchrücken und Klappentext – und das alles im Kleinformat. So kann man seine gelesenen Wälzer, sogar E-Books, platzsparend aufbewahren und sogt ganz nebenbei noch für einen ungewöhnlichen Eyecatcher im Regal. Wie das geht, lesen Sie am besten direkt auf 24books.de.

Wer auf Instagram vielen „Bookfluencern“ folgt, der hat sie vielleicht schon gesehen: Mini-Books. Bestseller jeder Art, die im Miniaturformat nachgebastelt wurden, und Platz im jedem noch so kleinen Regal finden. Bücherwürmer können so ihre ganzen Lieblingsbücher, beispielsweise die zehn Bücher, die man im Leben gelesen haben sollte, präsentieren – ohne sie in der Print-Ausgabe zu besitzen oder ihnen ein wandhohes Regal zu widmen. Wobei das natürlich auch seinen ganz eigenen Flair hat, wie man auch in den schönsten Buchhandlungen Deutschlands sehen kann.