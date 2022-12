Eine Comiclegende ist verstorben: Zum Tod Jean-Jacques Sempé – seine schönsten Werke

Von: Jessica Bradley

Der bekannte französische Comic-Zeichner und Karikaturist Jean-Jacques Sempé ist verstorben. Hier zeigen wir Ihnen einen Teil seiner Werke. Mein Buchtipp.

Am meisten ist Jean-Jacques Sempé durch seine Comics zum „kleinen Nick“ bekannt geworden. Doch der Künstler hatte noch viel mehr zu bieten.

Endlich Ferien für den kleinen Nick und seine Freunde. Endlich Zeit – Zeit für all die Streiche und Unternehmungen, die während der Schulzeit auf der Strecke bleiben müssen und die Eltern an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben!

Der Katalog zur großen Sempé-Ausstellung in der Staatsbibliothek München im Sommer 2009, vom 10. Juli bis 8. August 2009. Eine Hommage an den großen französischen Zeichner: ›Sempé in deutschen Sammlungen‹.