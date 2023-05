Joachim Gauck mahnt in „Erschütterungen“, die Demokratie zu erhalten

Von: Sven Trautwein

Der ehemalige Bundespräsident, Joachim Gauck, stellte auf der Leipziger Buchmesse sein neues Buch „Erschütterungen“ vor. © serienlicht/Imago/Penguin Randomhouse (Montage)

Wir leben in einer Welt voller Unsicherheiten. Was macht dies mit den Menschen? Ist die Demokratie in Gefahr? Diese Fragen stellt Joachim Gauck in seinem neuen Buch.

Ob Klimawandel, Ukraine-Krieg oder Corona-Pandemie, Erschütterungen gibt es derzeit genug. Doch was machen all diese Unsicherheiten mit uns und der Gesellschaft? Dieser Frage geht der ehemalige Bundespräsident, Joachim Gauck, in seinem neuen Buch mit dem sprechenden Titel „Erschütterungen“ nach. Warum es ein Weckruf an die Politik ist, lesen Sie auf 24books.de.