Branche überrascht: Thriller-Regisseur verfilmt Kinderbuchklassiker von Enid Blyton neu

Von: Sven Trautwein

Teilen

Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn wird den Kinderbuchklassiker von Enid Blyton neu verfilmen. Branchkenner sich überrascht.

Viele Leser werden sich sicherlich noch gut an die Kinderbuchklassiker von Enid Blyton erinnern. Ob als Hörspiel oder im Fernsehen, sie fesselten Ende der 1970er Jahre tausende junge Hörer und Zuschauer vor ihren Kassettenrekordern oder den viereckigen Fernsehern, die noch nicht in riesigen Formaten an der Wand hingen. Nun steht eine Neuverfilmung der „Fünf Freunde“ durch den dänischen Regisseur Nicolas Winding Refn an, der in der Vergangenheit eher für seine brutalen Werke bekannt war. Was er vorhat und was Branchenkenner überrascht hat, lesen Sie auf 24books.de.