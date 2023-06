Vier Buchtipps für das lange Wochenende zum Ausspannen

Von: Sven Trautwein

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür und in vielen Teilen ist schönes Wetter. Mit dem richtigen Buch wird das lange Wochenende noch besser. Wir stellen vier Titel vor.

Verbringen Sie das Pfingstwochenende mit einem guten Buch! Tauchen Sie in die Welt der Literatur ein und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Das verlängerte Wochenende bietet die perfekte Gelegenheit, sich in eine spannende Geschichte zu vertiefen und den Alltag hinter sich zu lassen. Wir stellen Ihnen hier vier unterschiedliche Bücher für das verlängerte Wochenende vor.

Die Temperaturen steigen und ein verlängertes Wochenende lädt zum Lesen ein. Diese vier Titel versprechen Abwechslung. © Panthermedia/Imago/Penguin Randomhouse (Montage)

Romantisch: „Fünf Sommer mit dir“ von Carley Fortune

Unendlich viele Erinnerungen verbindet Percy mit Barry’s Bay, dem idyllischen Ort in Kanada, an dem sie die Sommer ihrer Jugend in einem Cottage am See verbracht hat. Fünf unvergessliche Sommer, in denen sie und der Nachbarsjunge Sam unzertrennlich waren: Eisessen am Steg, Wettschwimmen und Sternezählen am See. Doch die Sache mit den Erinnerungen ist – sie gehören der Vergangenheit an.

Die preisgekrönte kanadische Journalistin legt mit ihrem Debüt „Fünf Sommer mit dir“ über eine unvergessene Jugendliebe einen starken Start hin und erobert die Bestsellerlisten der New York Times und weiterer amerikanischer Medien. Es ist ein Buch voller Nostalgie, mit viel Herz. Für alle, die nicht nur am verlängerten Pfingstwochenende romantisch abtauchen möchten.

Carley Fortune „Fünf Sommer mit dir“ Aus dem Englischen von Carolin Müller 2023 Blanvalet, ISBN-13 978-3-328-10900-6 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 3,99 €, 416 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Aus dem Medienbetrieb: Kai Diekmann „Ich war BILD“

Als am längsten amtierender Chefredakteur der BILD-Zeitung setzte Kai Diekmann Tag für Tag die Themen, die das Land bewegten. Die Mächtigen der Republik gaben sich in seiner Redaktion die Klinke in die Hand, vertrauten sich ihm an ...

Kürzlich sorgte „Noch wach?“ von Benjamin von Stuckrad-Barre für Aufsehen. Kurz darauf lag „Ich war BILD“ des am längsten amtierenden Chefredakteurs der Bild-Zeitung im Buchhandel. Ein dicker Schinken für alle, die sich für den Medienbetrieb interessieren und einen Blick auf ein Leben zwischen Schlagzeilen und Staatsaffären werfen wollen, wie es im Untertitel heißt. Eine Autobiografie, die viel Selbstrechtfertigung betreibt.

Kai Diekmann „Ich war BILD“ 2023 DVA, ISBN-13 Preis: Hardcover 34 €, E-Book 24,99 € Hier bestellen!

Demnächst als Taschenbuch: „Blackout“ von Marc Elsberg

An einem kalten Februartag brechen in Europa alle Stromnetze zusammen. Der totale Blackout. Der italienische Informatiker Piero Manzano vermutet einen Hackerangriff und versucht, die Behörden zu warnen – erfolglos. Als Europol-Kommissar Bollard ihm endlich zuhört, tauchen in Manzanos Computer dubiose E-Mails auf, die den Verdacht auf ihn selbst lenken...

Nun ist der Bestseller auch als Taschenbuch in Kürze zu haben. Marc Elsberg kann Spannung. Hochspannung. Krisenszenarien sind sein Metier, was er auch in seinem aktuellsten Buch „°C – Celsius“ beweist. Doch auch der Vorgänger, „Blackout“, lässt Gänsehaut beim Lesen aufkommen. Ein Szenario, das nicht so unwahrscheinlich ist, wie man meint. Der weiterführende Titel lautet „Morgen ist es zu spät“. Daher: Jetzt lesen!

Marc Elsberg „Blackout – Morgen ist es zu spät“ 2023 Blanvalet, ISBN-13 978-3-442-38029-9 Preis: Taschenbuch 13 €, 832 Seiten Hier bestellen!

Für Jugendliche: „Woodwalkers – Die Rückkehr. Herr der Gestalten“ von Katja Brandis

Die Klassenfahrt nach Namibia steht kurz bevor. Doch zuerst wartet eine gefährliche Mission auf Pumawandler Carag und seine Mitschüler. Ihr Lehrer James Bridger wird tief in den Rocky Mountains gefangen gehalten. Die Rettungsaktion stellt ihren Mut auf eine harte Probe. Carag weiß, dass die Entführer hinter dem geheimen Buch der Gestaltwandler her sind. James Bridger konnte es in letzter Sekunde ins Ausland schmuggeln– nach Namibia!

Halbjährlich erscheinen die Bände von Katja Brandis und auch die zweite Staffel der „Woodwalkers“-Reihe verspricht spannende Unterhaltung für Jugendliche ab 10 Jahren. Für alle, die in spannende Welten eintauchen, ein Muss. Seite für Seite wird der Leser in die Fantasy-Welt hineingezogen. Perfekt für ein verlängertes Wochenende.

Katja Brandis „Woodwalkers – Die Rückkehr. Herr der Gestalten“ 2023 Arena, ISBN-13 978-3-401-60641-5 Preis: Hardcover 16 €, E-Book 9,99 €, 368 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!