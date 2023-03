Buchempfehlungen für die Feiertage: Vier Krimis für ein spannendes Osterfest

Von: Sven Trautwein

Krimis bieten sich für alle Lebenslagen an, nicht nur zu Ostern. Wir stellen Ihnen vier fesselnde Neuerscheinungen vor.

Das Osterfest steht in den Startlöchern. Zwischen Osteressen und dem Besuch der Verwandtschaft einfach einmal mit einem spannenden Buch zurückziehen und in die Geschichte eintauchen. Wir stellen Ihnen hier vier aktuelle und fesselnde Krimis vor, die Sie nicht so schnell aus der Hand legen werden.

Krimi-Empfehlung: Nela Rywiková „Kinder der Wut“

Sie gehört zu den interessantesten Krimiautoren Tschechiens. Langsam kommen auch wieder tschechische Krimis in Mode. Bei diesem Buch sollte man unbedingt zugreifen. Nela Rywiková verknüpft geschickt einen Mordfall der Gegenwart mit einer deutsch-jüdischen Familiengeschichte. Für alle Fans skandinavischer Krimis, die es düster und brutal mögen. Mit interessanten Figuren und einem anderen Setting.

Auf einem heruntergekommenen Bahngelände in Ostrava finden zwei Jungen eine Leiche, die wie eine Jagdtrophäe präpariert worden ist. Die Untersuchungen der Polizei führen in alle gesellschaftlichen Schichten der Stadt, in hohe politische Kreise und zu neureichen Unternehmern, zu Prostituierten und in zerrüttete Familien. Der Verdacht fällt bald auf Erik, einen alten Sonderling, der in Kneipen herumlungert und sich mit der Präparation von toten Tieren ein Zubrot verdient. Doch der Ermittler Adam Vejnar und seine neue Kollegin Zuzana Turková konzentrieren ihre Untersuchungen auf Verstrickungen zwischen einer Politikerin, einem Unternehmer aus der neuen „Elite“ der Stadt und einem ominösen Geschwisterpaar.

Nela Rywiková „Kinder der Wut“ 2023 Mitteldeutscher Verlag, ISBN-13 978-3-96311-644-5 Preis: Taschenbuch 26 €, 228 Seiten Hier bestellen!

Buchtipp: Martin Suter „Melody“

Martin Suters Romane gehören seit Jahren international zu den gefragtesten Autoren. Die Geschichte um die vor vierzig Jahren verschwundene Melody zieht den Leser in seinen Bann. Wir lernen den alten Dr. Stotz in Kamingesprächen und liebevoll erzählt kennen. Wunderbar.

In einer Villa am Zürichberg wohnt Alt-Nationalrat Dr. Stotz, umgeben von Porträts einer jungen Frau. Melody war einst seine Verlobte, doch kurz vor der Hochzeit – vor über 40 Jahren – ist sie verschwunden. Bis heute kommt Stotz nicht darüber hinweg. Für die Ordnung des Nachlasses stellt der alte Herr einen Studenten ein, der diesen Job dringend braucht. Nach und nach stellt sich Tom die Frage, ob Dr. Stotz wirklich ist, wer er vorgibt zu sein.

Martin Suter „Melody“ 2023 Diogenes, ISBN-13 978-3-257-07234-1 Preis: Hardcover 26 €, E-Book 22,99 €, 336 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Krimi: Jérôme Leroy „Die letzten Tage der Raubtiere“

Für Fans von Hardboiled-Krimis. Leroy ist ein begnadeter Erzähler, der aktuelle Ereignisse mit einer spannenden Geschichte verknüpft. Literatur und Krimi sind nicht so weit auseinander, wie es oft gesagt wird. Ein intelligentes und höchst anspruchsvolles Buch.

Präsidentin Nathalie Séchard, die einst die Hoffnung auf Erneuerung an der Staatsspitze verkörpert hatte, hat sich entschieden, das Handtuch zu werfen und nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Das ruft alte Rivalen und Rivalinnen auf den Plan, zum Beispiel Agnès Dorgelles, Führerin des rechtsradikalen Patriotischen Blocks, und zahlreiche männliche Kulissenschieber auf Regierungsebene, die nur darauf warten, dem »blonden Cougar« die Staatsgewalt aus den Händen zu reißen...

Krimi: Jérôme Leroy „Die letzten Tage der Raubtiere“ Aus dem Französischen von Cornelia Wend 2023 Edition Nautilus, ISBN-13 978-3-96054-313-8 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 18,99 €, 400 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Krimitipp: Stefan Slupetzky „Lemmings Blues“

Schriller kann es eigentlich kaum sein: Treffen sich ein Lemming und ein Mops in einer Detektei... und stecken plötzlich mittendrin in einem kunterbunten Kriminalfall. Slupetzkys Krimi hat alles, was man erwartet: Freundschaften, traurig-schöne Dialoge und Verfolgungsjagden. Zugreifen und sich gut unterhaltend amüsieren.

Wem hängen sie nicht schon längst zum Hals heraus? Die dauernden Sorgen um Corona, den Klimawandel und die generelle Weltlage … Dem Lemming geht es ganz genauso. Deshalb steht für ihn fest: Wenn er Schriftsteller wäre, würde er diese Themen ruckzuck abarbeiten und sich dann endlich mit dem wirklich Wichtigen beschäftigen: seinem neuesten Fall. Der nämlich beschert ihm einen neuen Gefährten: Kuli, eigentlich Herkules, den Mops. Kuli befindet sich auf mysteriöse Weise plötzlich in seiner Detektei, scheint philosophisch versiert zu sein – und schwebt in Lebensgefahr. Denn eine Gruppe Schweißerbrillen tragender Wahnsinniger, die ihrer ganz eigenen Wahrheit anhängt, ist hinter ihm her. Und der Lemming? Der weiß plötzlich selbst nicht mehr so genau, was eigentlich wahr ist …

Stefan Slupetzky „Lemmings Blues“ 2023 Haymon, ISBN-13 978-3-7099-8168-9 Preis: Taschenbuch 16,90 €, E-Book 9,99 €, 200 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!