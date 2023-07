Künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen: Vier Bücher bieten einen Einstieg in das Thema

Von: Sven Trautwein

Teilen

Algorithmen verändern die Arbeitswelt und die Welt, in der wir leben. Künstliche Intelligenz wird unser ständiger Begleiter. Diese Bücher erleichtern den Einstieg.

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Bereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung von Maschinen befasst, die menschenähnliche Denk- und Lernfähigkeiten besitzen. KI ermöglicht Computern, Aufgaben wie Spracherkennung, Bildverarbeitung und Entscheidungsfindung zu bewältigen. Durch das Analysieren großer Datenmengen kann KI Muster und Zusammenhänge erkennen und daraus Vorhersagen ableiten. Mit fortschreitender Technologie wird KI immer präziser und effektiver, revolutioniert Branchen wie Gesundheitswesen, Verkehr und Finanzen. KI verspricht, unsere Welt zu transformieren und Innovationen voranzutreiben. Anwendungen wie ChatGPT oder Midjourney sind seit einigen Monaten nahezu in aller Munde. Wir haben Ihnen ein paar Buchtitel zum Thema KI zusammengestellt, die das Thema näher beleuchten.

Ist Künstliche Intelligenz Fluch oder Segen? Diese vier Bücher geben eine Einführung in das vielschichtige Thema. © Christian Ohde/Imago/C.H.Beck (Montage)

Auch auf dem Buch- und Zeitschriftenmarkt ist KI nicht mehr wegzudenken. So veröffentlichte kürzlich ein Buchverlag künstlich erstellte Buchcover und überließ den Lesern die Abstimmung. Als ChatGPT hierzulande immer mehr die Schlagzeilen füllte, waren die Ergebnisse gerade im Literaturbereich noch nicht so gut. Immer wieder fallen auch E-Book-Titel auf, die von einer KI erstellt wurden und nichtssagend sind. Doch aus vielen Anwendungsbereichen ist die KI nicht mehr wegzudenken.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Standardeinführung in Künstliche Intelligenz: Max Tegmark „Leben 3.0“

Tegmarks Buch „Leben 3.0“ behandelt die grundsätzlichen Fragen, die einem in der Regel bei dem Thema Künstliche Intelligenz in den Sinn kommen. Max Tegmark gehört zu den angesehensten Forschern in diesem Gebiet und hat sich schon früh mit der Gedankenwelt auseinandergesetzt. Es ist ein lesenswertes Buch und kann gut als Grundlage für den Einstieg in das Thema gesehen werden. Tegmark schreibt unaufgeregt und gut ausgewogen.

Künstliche Intelligenz wird die Zukunft des Lebens in unserem Universum verändern. Wird sie uns ins Verderben stürzen oder zur Weiterentwicklung des Homo Sapiens beitragen? Wie wird sie unsere Arbeitswelt, die Demokratie und die Gesellschaft als Ganzes beeinflussen, wie die Kriegsführung von morgen prägen und unser Verständnis von Gerechtigkeit verändern? Werden wir intelligente Maschinen kontrollieren – oder werden sie uns kontrollieren?

Max Tegmark „Leben 3.0“ 2019 Ullstetin, ISBN-13 978-3-548-37796-4 Preis: Taschenbuch 16,99 €, 528 Seiten

Leicht verständlich: Ralf Otte „Künstliche Intelligenz für Dummies“

Immer häufiger begegnet uns Künstliche Intelligenz im Alltag. Sei es in intelligenten Autos, Robotern, Chatbots oder in Systemen, die uns im Schach und Go besiegen. Die Bedeutung von KI nimmt stetig zu. Ralf Otte bietet in seinem präzisen und dennoch einfachen Buch einen Überblick über die Algorithmen, die all dies ermöglicht haben. Er illustriert Industrieanwendungen, erklärt die zugrundeliegende Mathematik und zeigt klare Grenzen für die kommenden Jahre der Künstlichen Intelligenz auf. Die mathematischen Grundlagen werden diskutiert, sind jedoch nicht zwingend erforderlich, um die Kernbotschaft des Buches zu verstehen.

Mit diesem Buch bringen Sie sich auf den aktuellen Stand beim Thema „Künstliche Intelligenz“: Verstehen Sie die zugehörigen Algorithmen, lernen Sie Industrieanwendungen kennen und finden Sie heraus, was künstliche Intelligenz noch nicht kann.

Ralf Otte „Künstliche Intelligenz für Dummies“ 2023 Wiley-VCH, ISBN-13 978-3-527-72099-6 Preis: 26 €, 512 Seiten

Rundumschlag mit Künstlicher Intelligenz: Manuela Lenzen „Künstliche Intelligenz“

Medizinische Diagnosen und Rechtsberatung werden nun von intelligenten Computersystemen übernommen. Sie managen den Aktienhandel und werden bald auch unsere Autos steuern. Sie malen, dichten, dolmetschen und komponieren. Immer fortschrittlichere Roboter arbeiten an Fließbändern, begrüßen uns in Hotels, führen uns durch Museen oder bereiten Burger zu. Doch neben der utopischen Vorstellung einer schönen neuen Welt intelligenter Technologie sind auch beängstigende Bilder entstanden: von künstlichen Intelligenzen, die uns überwachen, unsere Arbeitsplätze übernehmen und außer Kontrolle geraten. Manuela Lenzen bietet mit „Künstliche Intelligenz“ eine fundierte und allumfassende Einführung in das Thema KI und alle Fragen, die damit zusammenhängen.

Künstliche Intelligenz (KI) ist die neue Zauberformel des digitalen Kapitalismus. Sie steht für Maschinen, die können, was der Mensch kann: hören und sehen, sprechen, lernen, Probleme lösen. In manchem sind sie inzwischen nicht nur schneller, sondern auch besser als der Mensch. Wie funktionieren diese klugen Maschinen? Bedrohen sie uns, machen sie uns gar überflüssig?

Manuela Lenzen „Künstliche Intelligenz“ C. H. Beck, ISBN-13 Preis: 18 €, 288 Seiten

Thema KI auf Englisch: Kate Crawford „Atlas of AI“

Kate Crawford zeigt in „Atlas of AI“ auf, dass es keine einfache und pauschale Lösung für alle Probleme, die uns begegnen, gibt. Schon gar nicht lassen sich diese durch KI lösen. Crawford behandelt in ihrem Buch unterschiedliche Themen: von der umweltschädlichen Lithiumgewinnung für Smartphone- und Notebook-Akkus, über den Einfluss von Algorithmen auf die Arbeitswelt, bis hin zum Einsatz der Technologie für die umfassende Überwachung von Bürgern, wie es die Enthüllungen von Edward Snowden vor einigen Jahren ans Licht gebracht haben.

Dieses Buch wird Ihre Sichtweise auf künstliche Intelligenz verändern. Kate Crawford enthüllt, wie KI die Ressourcen, Arbeitskraft und Daten verbraucht – und wie sie die Bildung von undemokratischen Systemen verstärkt. Eine wichtige Lektüre über die mächtigen Strukturen, die unsere Welt neu gestalten.

Kate Crawford „Atlas of AI“ 2022 Yale University Press, ISBN-13 978-0-300-26463-0 Preis:: broschiert 13,59 €, 327 Seiten

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Wer sich für Künstliche Intelligenz in Thrillern interessiert, sollte sich Arno Strobels „Fake“ genauer ansehen.