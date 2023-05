„Das ist das wunderschönste Buch, das ich je gesehen habe“: Künstlerin bindet langweilige Bücher neu ein

Von: Sven Trautwein

Teilen

Schaut man unter den Schutzumschlag, ist es oft eintönig, was man entdeckt. Eine Künstlerin bindet Bücher neu ein und schafft Kunstwerke.

Das Internet ist voller Inspiration. Seit Hashtags wie #bookstagram oder #booktok auf Instagram und TikTok weltweit Millionen Aufrufe verzeichnen, sieht man auch immer mehr Künstler, die aus eher unscheinbaren, langweiligen Buchrücken oder Buchschnitten, wahre Kunstwerke machen. Auch die Instagrammerin hana_bob_ bindet Bücher neu ein. Fast zu schön zum Lesen.

Auf Instagram zeigt eine Künstlerin, wie sie Büchern neue Buchdeckel verpasst und ein Kunstwerk daraus macht. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

In den vergangenen Monaten konnte man auf Instagram verschiedene Trends sehen. Ob das Verschönern von Buchschnitten oder das Nachsticken des eigenen Bücherregals.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

hana_bob_ hat rund 104.000 Follower auf Instagram. Die in Philadelphia lebende Künstlerin verwandelt eher langweilig aussehende Bücher in wahre Kunstwerke, die fast zu schade zum Lesen sind. In einer ihrer aktuellen Instagram-Storys geht es dem Fantasy-Titel „The Hobbit or There and Back“ von J. R. R. Tolkien im wahrsten Sinne an den Kragen.

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

So zerreißt hana_bob_ den Schutzumschlag aus Papier und widmet sich dann dem Innenleben.

Bevor das Buch seine neuen Buchdeckel bekommt, verschnönert sie auch den Buchschnitt, der zusammen mit den farblich passenden Deckeln ein wunderbares Gesamtkunstwerk ergibt, das auch die Fans begeistert. Einige sind so davon begeistert, dass sie es gerne nachmachen möchten.

Wow, das sieht so toll aus. Welche Farben benutzt du?

Das, was du machst, ist unglaublich. Hast du dir das selbst beigebracht?

Wunderschön. Kann man das kaufen?

Oh mein Gott, das ist das atemberaubendste, beeindruckendste, erstaunlichste, spektakulärste, wunderschönste Buch, das ich je in meinem Leben gesehen habe.

Zu ihren überarbeiteten und neu eingebundenen Büchern zählen u. a. „Per Anhalter durch die Galaxis“ (werblicher Link – Originaltitel: „The Hitchhiker‘s Guide To The Galaxy“, „Die Chroniken von Narnia“ (werblicher Link) oder „Das Lied des Achill“ (werblicher Link – Originaltitel: „The Song of Achilles“).

Unser Bücherquiz zum Mitmachen