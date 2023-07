Lesen Sie sich glücklich: Drei Liebesromane für einen schönen Sommertag

Von: Jessica Bradley

Sommer, Sonne, Liebe und ein ruhiges Plätzchen im Schatten mit einem Buch. Für die meisten Menschen Entspannung pur. Wir empfehlen Ihnen drei Liebesromane.

Der Sommer ist eine Zeit voller strahlender Sonne und warmem Glanz, die unsere Herzen mit Freude erfüllt. In diesen heißen Monaten finden wir oft die Zeit, uns an einen schattigen Platz zurückzuziehen und unsere Liebe für Bücher zu entfachen. Es ist eine magische Verbindung, wenn die Sonnenstrahlen auf die Seiten fallen und wir uns in den Geschichten verlieren, während das Summen der Sommerbrise unsere Sinne umschmeichelt.

„Irish Dates“: Ein Nachbar zum Verlieben

Leichte Lektüre für einen Sommertag. Liebe, Sommer, Sonne und Entspannung. © ElenaElisseeva/Imago

Ashton, ein gutaussehender Fitnesstrainer, hat bislang kein Glück in der Liebe gehabt, obwohl sein Äußeres ihm viele bewundernde Blicke einbringt. Seine Freunde sind fest davon überzeugt, dass er sich stets mit den falschen Frauen einlässt und schließen daher eine Wette mit ihm ab: Ashton soll dreizehn Dates mit seiner Nachbarin haben, ohne mit ihr intim zu werden. Doch Ashton ahnte nicht, dass sich sein Herz unerwartet in sie verlieben würde, und dieser Umstand macht die Wette zu einer emotionalen Herausforderung.

Lauren liebt Süßigkeiten, aber Sport ist nicht ihr Ding. Auf der Suche nach ihrem Traummann stürzt sie sich ins Online-Dating. Doch dann zieht ihr attraktiver Nachbar ein und zwischen ihm und Lauren fliegen vom ersten Moment an die Fetzen. Als er sie jedoch um ein Date bittet, ist das Gefühlschaos perfekt.

Lizzy Glass „Irish Dates“ 2023, Independently published, ISBN 13-979-8-398-53940-0 Preis: Taschenbuch 11,99 €, E-Book 0,99 €, Seitenzahl: 282 (abweichend vom Format)

„Summer of Love“ und ein großes Sonnenblumenfeld

Im Sommer 2012 veröffentlichte Lina Nordmeer ihren ersten Roman mit dem Titel „Move to Oslo“. Dieser literarische Erfolg war der Auftakt für ihre Schriftstellerkarriere. Doch Lina beschränkte sich nicht nur auf das Schreiben von Büchern, sondern fand auch eine Leidenschaft für das Komponieren eigener Songs. Während sie an ihrem zweiten Roman „Summer of Love und ein großes Sonnenblumenfeld“ arbeitete, nahm sie parallel ihr Debütalbum gleichen Namens auf. Diese kreative Verbindung zwischen Musik und Literatur verlieh ihrer Arbeit eine einzigartige und inspirierende Note.

Wer die Hippie-Zeit liebt ... Wer Musik liebt ... Wer Frauen liebt, die etwas von der Liebe, vom Leben und der Musik verstehen ... Wer Liebesromane mit Herz und Gefühl und den passenden Songtexten liebt ..., der sollte unbedingt den Roman „Summer of Love und ein großes Sonnenblumenfeld“ lesen.

Lina Nordmeer „Summer of Love“ 2016, Independent Publishing, ISBN 13-978-1-533-56884-7 Preis: Taschenbuch 8,16 €, E-Book kostenlos, Seitenzahl: 236 (abweichend vom Format)

Romantisch: „Ein Holzkopf zum Verlieben“

In Finny Ludwigs neuem Liebesroman „Ein Holzkopf zum Verlieben“ werden die Leserinnen und Leser erneut von einer bezaubernden und humorvollen Liebesgeschichte gefesselt. Die Geschichte ist reich an Missverständnissen, einem tragischen Familienschicksal und einer folgenreichen Wette, die das Leben von Sarah Maiwald, einer erfolgreichen Unternehmensberaterin, kräftig durcheinanderwirbelt. Mit gekonnter Erzählweise entführt Finny Ludwig die Leserinnen und Leser in eine Welt voller Emotionen und unerwarteter Wendungen, die sie bis zur letzten Seite mitfiebern lässt.

Warum hatte sich Sarah nur auf diese dämliche Wette eingelassen? Anstatt sich den wohlverdienten Luxus-Urlaub in Südtirol zu gönnen, sitzt sie zehn Tage in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb fest und soll die Kinder ihrer verwitweten Freundin Nicola hüten. Für Sarah bleibt nur die Hoffnung, dass Nicola die ganze Sache kurzfristig noch absagt. Wie sonst soll sie die nächsten Tage überstehen, wenn sie ständig Gefahr läuft, dem grummeligen und überaus attraktiven Onkel der drei Kinder ständig über den Weg zu laufen. Ben hat sich vor vielen Jahren schon einmal in ihr Herz gestohlen. Ein zweites Mal wird sie das nicht zulassen, oder?

Finny Ludwig „Ein Holzkopf zum Verlieben“ 2023, BoD, ISBN 13-978-3-757-82045-9 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 0,99 €, Seitenzahl: 340 (abweichend vom Format)