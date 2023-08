Bücher und Tee passen zusammen: Teehändler bringt literarische Geschenksets heraus

Von: Sven Trautwein

Buchverlag kombiniert Buch und Tee in Geschenkset. © Wirestock/Imago

Eine bessere Kombination aus Buch und Tee gibt es eigentlich gar nicht. Penguin gibt nun limitierte Geschenksets heraus.

Mehr zum Thema Tee und Bücher gehören zusammen: Penguin Books kooperiert mit Teehändler

200 Liter Tee werden durchschnittlich pro Person in England getrunken. Der Five-O‘Clock-Tea ist eine Tradition, an der nicht nur für Touristen festgehalten wird. Grund genug für Penguin Books, eine Kooperation mit einem Teehändler einzugehen. Was die limitierten, literarischen Geschenksets beinhalten, stellen wir Ihnen auf 24books.de vor.