Literaturhaus Köln startet Projekt „Offenes Literaturhaus“

Von: Jessica Bradley

Das Literaturhaus Köln öffnet seine Türen und ermutigt Akteurinnen der freien Kulturszene, Vereine und Communitys dazu, bis Dezember kostenlos eigene Veranstaltungen in den Räumen am Großen Griechenmarkt 39 durchzuführen. Dies dient dazu, auf den dringenden Bedarf an Räumlichkeiten zu reagieren und die Kulturszene in Köln zu stärken. Wir freuen uns über zusätzliche Veranstaltungen neben unserem kuratierten Programm, um den kulturellen Austausch und das soziale Zusammenleben zu fördern. Emina Faljić, eine erfahrene Kulturvermittlerin, wurde als Projektkoordinatorin für das „Offene Literaturhaus“ ausgewählt und hat bereits bei verschiedenen Projekten wie dem Kurzfilmfestival Köln (KFFK) und dem Auftakt Festival, einem experimentellen Literatur- und Performancefestival in Köln, mitgewirkt.

Neues Projekt: Das »Offene Literaturhaus«

Das Literaturhaus in Köln startet neue Veranstaltungen und Projekte unter dem Namen „Offenes Literaturhaus“ © ChristophHardt/Imago

Das »Offene Literaturhaus« ist ein eigenständiges Projekt, das nicht zum regulären Programmangebot des Literaturhauses gehört. Es verfolgt das Ziel, Ressourcen gemeinschaftlich zu nutzen. Die Umsetzung des Projekts wird durch die Kunststiftung NRW und die Stadt Köln unterstützt.