Prinz Harry kündigt Live-Event zu seiner Autobiografie „Reserve“ an

Von: Sven Trautwein

Teilen

Überraschend hat Prinz Harry ein Event zu seiner Autobiografie „Reserve“ angekündigt. Dabei wird es unter anderem um seine Verlusterfahrungen gehen.

Schon am Erscheinungstag der Autobiografie „Reserve“ (englischer Originaltitel „Spare“) war absehbar, dass das Buch von Prinz Harry den einen oder anderen Rekord knacken wird. Es gilt seitdem als das am schnellsten verkaufte Sachbuch weltweit. Die Erstauflage war innerhalb weniger Tage komplett über den Ladentisch gewandert, allein in Deutschland wurde es am ersten Tag mehr als 40.000 Mal verkauft. Nun kündigte Prinz Harry ein Livestream-Event zum Titel an.

„Reserve“: Die Autobiografie von Prinz Harry ist ein überaus persönliches Buch. © Joe Pugliese/Harpo Productions/dpa/Randomhouse

Allein bis Anfang Januar wurden weltweit rund 1,4 Millionen englische Exemplare verkauft. Schneller gelang das keiner Biografie bisher, was dem Titel einen Eintrag im Guinessbuch einbrachte. Nun teilte der Verlag Penguin Random House mit, dass es Anfang März ein besonderes Event zu „Reserve“ geben werde. In dieser Veranstaltung spricht Prinz Harry mit dem Arzt und Autor Gabor Maté über das Leben mit Verlust, die damit verbundenen Ängsten und die Bedeutung persönlicher Heilung. Maté ist Autor von „Vom Mythos des Normalen: Wie unsere Gesellschaft uns krank macht und traumatisiert – Neue Wege zur Heilung“.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

In seiner Autobiografie „Reserve“ hat sich Prinz Harry neben der Kritik an den Medien an vielen Stellen mit dem Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), auseinandergesetzt. Ihr Unfalltod war prägend für die Kindheit von Prinz Harry und dessen Bruder. Das Thema Trauer beschäftigte ihn mehrere Jahre. Durch professionelle Hilfe gelang es ihm, besser mit diesem Verlust umzugehen. Hier haben wir Ihnen Bücher zum Thema „mentale Gesundheit“ zusammengestellt.

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Fotostrecke ansehen

Laut Verlagswebsite ist das Live-Event für den 4. März 2023 um 18 Uhr via vimeo geplant. Es gibt keine Aufzeichnung. Für die Teilnahme muss ein Ticket erworben werden, wie es auf der eigens eingerichteten Website PrinceHarryMemoir.com heißt.