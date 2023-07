Marie Kondo bringt Kindern das Aufräumen bei – ihre Bücher können Familien inspirieren

Von: Anne Hund

Früh übt sich, wer daheim Ordnung halten will. Manche Tipps von Aufräum-Expertin Marie Kondo eignen sich auch bestens für Eltern.

Alles braucht einen festen Platz: So lautet eine der Grundlektionen der wohl berühmtesten Aufräumexpertin: Marie Kondo. Ihre Bücher sind Millionen-Bestseller, und der Bedarf der Menschen, die sie lesen, ist offenkundig enorm. Gefühlt hätte schließlich fast jeder gern ein bisschen mehr Ordnung im Leben. Und das Ganze soll, vom Aufräumen bis zum Ausmisten in der eigenen Wohnung, möglichst auch noch Spaß machen. Nicht umsonst wurden Kondos Bücher in fast 40 Sprachen übersetzt. Bekannt ist die 38-Jährige aber auch über die Netflix-Serie „Aufräumen mit Marie Kondo“.

Aufräumen mit Kindern: Eltern können sich von Marie Kondo inspirieren lassen

Wie aber bringt man eigentlich Kindern Ordnung bei? Marie Kondo hat selbst drei an der Zahl. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur (dpa) verriet die Erfolgsautorin zuletzt einige einfache Tipps. Vielleicht ist ja gerade in der Schulferienzeit der richtige Zeitpunkt gekommen, um daheim mit dem Nachwuchs ein wenig zu üben. Beispielsweise das Bücherregal nach Farben zu sortieren.

„Ich räume vor meinen Kindern auf, damit sie es als tägliche Aufgabe oder als etwas sehen, das Freude macht – und nicht als lästige Pflicht“, erklärte die 38-Jährige in dem Interview. „Waschen und Falten sind ein guter Anfang. Manchmal ertappe ich meine Töchter dabei, wie sie die Wäsche zusammenlegen oder den Esstisch abdecken.“

Sie habe ihren Kindern „von klein auf beigebracht, dass sie die Dinge behalten sollen, die ihnen Freude bereiten“, sagte sie in dem Interview. Kinder könnten schon mit drei Jahren entscheiden, was ihnen Freude mache. „Und der wichtigste Grundsatz ist, dass jeder Mensch für sich selbst Entscheidungen treffen sollte.“

Tipp von Marie Kondo: Alles hat seinen Platz

Bestimmt können auch die Eltern in Sachen Ordnung noch etwas lernen. Wie vermeidet sie selbst, dass Aufräumen zur Stressfalle wird? „Ich beobachte oft, dass Menschen die gleiche Art von Gegenständen an mehreren Orten aufbewahren“, so die berühmte Aufräum-Expertin in dem dpa-Interview. „Wenn man jeden Ort einzeln aufräumt, wiederholt man die Arbeit und erhält nie den Überblick über alle Dinge, die man besitzt. Das Ergebnis ist, dass man in einem endlosen Kreislauf des Aufräumens gefangen ist, was letztlich Stress verursachen kann.“

Inspirieren lassen können sich Familien zum Beispiel von Marie Kondos Buch-Klassiker: „Alles in Ordnung – Dein praktischer KonMari-Begleiter für Wohnung und Leben“.

Versuchen Sie auch immer wieder aufs Neue, das Chaos in Ihrem Zuhause in den Griff zu bekommen? Haben Sie den Eindruck, dass Sie zu viele Schubladen mit Kleinkram haben? Wissen Sie einfach nicht, wo und wie Sie am besten mit dem Aufräumen anfangen sollen? Kein Problem! Denn mithilfe von Checklisten, visuellen Anleitungen und grundlegenden Tipps führt Sie Marie Kondo durch die einzelnen Schritte des Entrümpelns. Darüber hinaus helfen Ihnen Reflexions- und Journaling-Übungen dabei, ein Glücksgefühl beim Aufräumen zu entdecken und Ihren Vorstellungen von einem idealen Leben auf die Spur zu kommen. Nie war Aufräumen so leicht!

Marie Kondo „Alles in Ordnung – Dein praktischer KonMari-Begleiter für Wohnung und Leben“ 2021 Rowohlt, ISBN-13 978-3-499-00686-9 Preis: Taschenbuch 15 €, 144 Seiten

