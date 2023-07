Süffig wie französischer Wein: Martin Walker „Troubadour“ - Der 15. Krimi für Bruno – Chef de Police

Von: Sven Trautwein

Teilen

Martin Walker hat Saint-Denis und dem Chef de Police einen weiteren Fall beschert. Ein möglicher Anschlag auf eine Folkband und ein Tennisturnier stehen im Mittelpunkt.

Martin Walker, der ursprünglich aus Schottland stammt, ist ein wahres Multitalent. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Schriftsteller, sondern auch ein angesehener Historiker, politischer Journalist und Berater von Think Tanks für Topmanager. Darüber hinaus ist er ein bekannter Feinschmecker. Seit einigen Jahren pendelt er zwischen dem aufgeheizten politischen Klima in Washington und dem idyllischen Périgord in Frankreich hin und her. Genau in dieser malerischen Region spielen auch seine Bruno-Romane, in denen der Chef de Police komplexe Kriminalfälle aufklären muss, die nicht immer zur ruhigen Atmosphäre der Gegend passen wollen.

In dem 15. Band von „Bruno – Chef de Police“ versteht es Martin Walker, auch politisch Ereignisse in den Bücher zu verbinden. © agefotostock/Imago/Diogenes (Montage)

Martin Walker „Troubadour“: Darum geht es im Buch

Im 15. Bruno-Krimi hat der Chef de Police wieder alle Hände voll zu tun. Bei dem geplanten alljährlichen Sommerkonzert wird ein Song auf den Index gesetzt, da sich das Lied für die Unabhängigkeit von Katalonien ausspricht. Auch in Saint Denis löst dies Trubel aus, soll die Band doch am Abend auftreten. Bruno kann sich nicht recht vorstellen, was dahinterstecken soll. Die Band gerät in das Visier von Terroristen.

Bruno steckt mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Konzert in Saint-Denis – die Folkband Les Troubadours soll auftreten, die mit ihrem neuesten Hit „A Song for Catalonia“ gerade in Spanien für Zündstoff sorgt. Hinweise auf einen geplanten Mordanschlag werden laut.

Martin Walker versteht es, glänzend zu unterhalten und nebenher Wissenswertes über die Unabhängigkeit von Katalonien und der musikalischen Tradition der Troubadoure zu vermitteln. Zudem geht es in dem Roman um zielgerichtete Falschinformationen, die von Staaten genutzt werden, um Unruhe zu stiften.

Wer auf Cosy-Krimis aus Frankreich steht, findet auch bei „Die Unverbesserlichen“ von Volker Klüpfel und Michael Kobr gute Unterhaltung. Auch der zweite Band „Die Revanche des Monsieur Lipaire“ entführt die Leser in die Provence. Der Vorteil an der Reihe von Martin Walker ist, dass man auch gut quer einsteigen kann. Alle Figuren werden immer wieder neu und ausführlich eingeführt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Auch privat geht für Bruno einiges drunter und drüber. Seine Freundin Florence benötigt Hilfe, da deren gewalttätiger Ehemann aus dem Gefängnis entlassen wurde und nun seine Kinder sehen möchte. Bruno und Florence glauben nicht an eine Besserung. Für Walkers Hauptfigur geht es jedoch auch im engsten Personenkreis um so einiges.

Die 13 besten Thriller von Jo Nesbø mit Harry Hole Fotostrecke ansehen

Man merkt Martin Walker seine Zeit als Journalist im positiven Sinne an. Somit sind seine Bücher auch immer noch am Puls der Zeit. Die ernsten Themen verpackt er gekonnt ins französische Savoir-Vivre, die Lebensart, die immer wieder mit kulinarischen Exkursionen begleitet werden.

Martin Walker „Troubadour“: Fazit

Kurzum: Süffig wie französischer Wein, spannend und unterhaltend, mit aktuellen Seitenhieben. Die perfekte Urlaubsunterhaltung, der sich auch gut in dieser Liste mit empfehlenswerter Urlaubsleküre machen würde. Ein Krimi zum Genießen. Für einen weiteren Genießer-Krimi schauen Sie sich Elizabeth Georges „Was im Verborgenen liegt“, Donna Leons 32. Brunetti „Wie die Saat, so die Ernte“ oder „Der Donnerstagsmordclub“ von Richard Osman an.

Martin Walker „Troubadour“ Aus dem Englischen von Michael Windgassen 2023 Diogenes, ISBN-13 978-3-257-07237-2 Preis: Hardcover 26 €, 400 Seiten

Unser Literaturquiz

Martin Walker

Martin Walker, ein Schriftsteller, Historiker und politischer Journalist, wurde 1947 in Schottland geboren. Er hat seinen Wohnsitz sowohl in Washington als auch im Périgord und war über 25 Jahre lang für die britische Tageszeitung „The Guardian“ tätig. Gegenwärtig ist er Mitglied des Vorstands eines Think-Tanks für Topmanager in Washington. Seine „Bruno“-Romane werden in 18 Sprachen veröffentlicht.