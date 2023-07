„Hat die Literatur der Bundesrepublik über Jahrzehnte geprägt“ – Schrifsteller Martin Walser ist tot

Martin Walser galt als einer der größten deutschen Autoren der Nachkriegsgeschichte. Nun ist der Schriftsteller im Alter von 96 Jahren gestorben.

Es ist vor allem ein Motiv, das sich durch viele seiner Werke zog: das „Scheitern am Leben“. Die Helden in den Romanen von Martin Walser tragen häufig einen inneren Konflikt aus – sind den Anforderungen, die sie selbst oder ihre Mitmenschen an sie stellen, nicht gewachsen. Die äußere Handlung bleibt in seinen Büchern zumeist Nebensache. Für sein Wirken erhielt der Schriftsteller im Laufe seines Lebens zahlreiche Ehrungen und Preise, darunter den Gerhart-Hauptmann-Preis (1962), den Georg-Büchner-Preis (1981) sowie das Große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland (1994). Jetzt ist der bedeutende Autor im Alter von 96 Jahren gestorben.

Der bedeutende deutsche Schriftsteller Martin Walser starb am 28. Juli 2023 im Alter von 96 Jahren. Das Foto zeigt in ihm Jahr 2016. © Felix Kästle/dpa

„Ehen in Philippsburg“: Martin Walsers erster Roman wird gleich ein großer Erfolg

Geboren wurde Martin Walser im Jahr 1927 als Sohn eines Gastwirts in Wasserburg am Bodensee. Ab 1938 besuchte er die Oberrealschule in Lindau, bis er 1943 als Flakhelfer eingezogen wurde. Das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte er als Soldat der Wehrmacht. Nach Kriegsende machte Walser das Abitur und studierte im Anschluss Literaturwissenschaft, Geschichte und Philosophie. Bereits während des Studiums arbeitete er als Reporter für den Süddeutschen Rundfunk (SDR) und schrieb Hörspiele. Im Jahr 1957 erschien sein erster Roman „Ehen in Philippsburg“, der gleich zu einem großen Erfolg wurde. Von da an arbeite er als freier Schriftsteller.

Novellen, Theaterstücke, Hörspiele und Romane: Martin Walser hinterlässt ein riesiges Werk

Mit seiner Frau Käthe war Walser seit 1950 verheiratet, das Paar bekam vier Töchter. Im Jahr 2009 wurde dann bekannt, dass der Autor außerdem der Vater von Schriftsteller und Verleger Jakob Augstein war. Zu den großen Erfolgen Walsers zählt unter anderem die Novelle „Ein fliehendes Pferd“, die 1978 veröffentlicht wurde. Neben zahlreichen Novellen, Theaterstücken und Hörspielen schrieb Martin Walser dutzende Romane. Hier eine Auswahl:

Ehen in Philippsburg (1957)

Halbzeit (1960)

Das Einhorn (1966)

Der Sturz (1973)

Seelenarbeit (1983)

Brandung (1986)

Die Verteidigung der Kindheit (1991)

Ein springender Brunnen (1998)

Der Lebenslauf der Liebe (2001)

Angstblüte (2006)

Muttersohn (2011)

Tod von Martin Walser: Bundeskanzler Olaf Scholz würdigt den Schriftsteller auf Twitter

Eine größere Kontroverse löste der im Jahr 2002 von Walser veröffentlichte Roman „Tod eines Kritikers“ aus. Viele meinen in der Hauptperson des Werkes den 2013 verstorbenen Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zu erkennen.

Der letzte große öffentliche Auftritt des Schriftstellers fand laut welt.de im vergangenen Jahr in Marbach statt: Dort nahm Martin Walser am Festakt zur Übergabe seines Nachlasses an das Deutsche Literaturarchiv teil. Walser starb am 28. Juli 2023 in Überlingen.

Auf Twitter sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Familie sein Beileid aus. „Martin Walser hat die Literatur der Bundesrepublik über Jahrzehnte geprägt. Seine Bücher haben Generationen gelesen, seine Freude am Argument hat uns viele lebhafte Debatten beschert“, schrieb Scholz.

Erst vor wenigen Wochen war der tschechisch-französische Schriftsteller Milan Kundera gestorben, der mit dem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ (1984) einen großen Erfolg hatte. Zudem wurde im Juni der Tod des britischen Autors Martin Amis im Alter von 73 Jahren bekannt. Und auch der Autor von „Nachtzug nach Lissabon“, Pascal Mercier verstarb kürzlich im Alter von 79 Jahren