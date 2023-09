Moses Pelham schreibt ein Buch mit seinen Lieblingsrezepten

Pflanzliche Ernährung

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jessica Bradley schließen

Weitere schließen

Moses Pelham überrascht mit köstlichen Vegan- und Ketorezepten! Ein kulinarisches Highlight, das begeistert

Das Rezeptbuch entstand in enger Kooperation zwischen 3p und dem Panini Verlag. Der Künstler, der seit Jahren eine vegane Lebensweise pflegt und sich als begeisterter Hobbykoch zeigt, hat in diesem Buch seine persönlichen Lieblingsrezepte festgehalten und mit faszinierenden Anekdoten aus seinem Leben verknüpft.

Das „Moses Pelham Rezeptbuch“ erscheint am 26. September 2023 beim Panini Verlag. Wer weitere spezielle Rezeptbücher wie beispielsweise das ideale Backbuch für den Sommer, Rezepte für dein eher kleinen Geldbeutel oder die besten Grill- und Campingrezepte sucht, wird auf 24books.de fündig.

Es gibt einige Parallelen zwischen dem Kochen und dem Musizieren, beides hängt natürlich einerseits vom persönlichen Geschmack und andererseits von den persönlichen Fähigkeiten ab

Moses Pelham: „57 einfache, leckere vegane Rezepte“: Über das Buch

+ Moses Pelham veröffentlicht sein erstes Rezeptbuch: schnelle, pflanzliche Rezepte, für Anfänger geeignet. (Montagebild) © HenningKaiser/dpa/PaniniVerlag/Montagebild

Moses Pelham, bekannt als Musikproduzent, Rapper und Labelbetreiber von 3p, das über zehn Millionen Tonträger verkaufte, ist seit 1999 Vegetarier und seit 2014 Veganer. Sein neues Kochbuch bietet einfache, persönliche Lieblingsrezepte ohne tierische Produkte. Es gewährt intime Einblicke in sein Leben, als wäre man bei ihm in der Küche.

In dem Buch erfahren Kochfans, was sich hinter kreativen Namen wie „Return of the Mac“, „Erfrischungsstäbchen“, „Exomole“ oder „Fandango“ verbirgt. Alle diese Rezepte sind vegan und einige davon sogar ketogen. Sie zeichnen sich durch ihren köstlichen Geschmack aus und sind einfach nachzukochen.

Die Eberhofer-Krimis von Rita Falk in der richtigen Reihenfolge Die Eberhofer-Krimis von Rita Falk in der richtigen Reihenfolge

Moses Pelham: „57 einfache, leckere vegane Rezepte“ 26. September 2023, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-833-24404-9 Preis: gebundenes Buch 33 €, Seitenzahl: 160

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Moses Pelham

Moses Pelham, geboren am 24. Februar 1971 in Frankfurt am Main, ist eine herausragende Figur in der deutschen Musikszene. Er wurde bekannt durch das „Rödelheim Hartreim Projekt“, das er mit seinem Freund Thomas Hofmann (Thomas H.) gründete und das einen erheblichen Beitrag zur Popularisierung des deutschen Hip-Hop leistete. Neben seiner erfolgreichen Karriere als Rapper verfolgte Pelham eine ebenso beeindruckende Laufbahn als Produzent und gründete 1998 sein eigenes Plattenlabel, 3p. Er hat die deutsche Musiklandschaft geprägt, sowohl als Künstler als auch als Geschäftsmann, und seine Bedeutung in der deutschen Popkultur ist unbestreitbar.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Jessica Bradley sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © HenningKaiser/dpa/PaniniVerlag/Montagebild