Mit horoskopartigen Sprüchen in die Bestsellerliste: Biranna Wiest „The Pivot Year“

Von: Sven Trautwein

Teilen

Lebenshilfe-Bücher boomen. Nach „101 Essyas, die dein Leben verändern“ ist nun Zeit für inneres Wachstum.

Lebenshilfe-Bücher findet man mittlerweile zu jedem Thema. Beispielsweise führt Bas Kast mit „Kompass für die Seele“ seit etlichen Wochen die Bestsellerlisten an. Und auch Brianna Wiest ist keine Unbekannte. Nun legt sie ein Buch mit dem etwas sperrigen englischen Titel „The Pivot Years“ vor. Der Untertitel „Zeit für inneres Wachstum“ zeigt ein wenig mehr, worum es in dem Buch gehen soll.

Brianna Wiest „The Pivot Years“: Darum geht‘s im Buch

Über sich hinauswachsen – Mit „The Pivot Years“ vom Brianna Wiest warten 365 Motivationssprüche in einem Buch. © Pond5/Imago/Piper (Montage)

Viele Menschen sehnen sich nach einem Kompass im Leben. Nach Sicherheit und einer Richtung, in die sie gehen und Stück für Stück über sich hinauswachsen können. Brianna Wiest hat schon einige Titel dieser Art veröffentlicht und stand für einige Wochen auf dem Bestsellertreppchen mit „101 Essays, die dein Leben verändern“.

Wie findet man den Mut, wirklich neue Wege zu gehen? Wie erkennt man, was man sich tief im Inneren für sein Leben wünscht? Und was bedeutet eigentlich Glück?

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Gerade in Krisenzeiten sind Motivationsbücher sehr wertvoll. Ob nach einer Trennung, gesundheitlichen Veränderungen oder Jobwechsel, wir sehnen uns in diesen Fällen nach Halt und Ratgebern, die uns einen neuen, anderen Weg, zeigen. Hier haben wir eine Liste von Titel zusammengestellt, die das eigene Leben bereichern können.

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Fotostrecke ansehen

Das Buch bietet tägliche Denkanstöße für alle, die an einem Wendepunkt im Leben stehen und sich nach persönlicher Entfaltung, echter Veränderung und Selbsterkenntnis sehnen.

Was bedeutet „Pivot“? „Pivot“ ist ein Begriff, der oft in Unternehmens- und Startup-Kontexten verwendet wird. Es bezieht sich auf die strategische Entscheidung, eine neue Richtung einzuschlagen, um den Erfolg zu steigern oder sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Beim Pivoting geht es darum, flexibel zu sein und sich an neue Gegebenheiten anzupassen, anstatt starr an einer bestehenden Strategie festzuhalten.

Unser Buchquiz

Brianna Wiest „The Pivot Years“: Fazit

Brianna Wiest gibt mit „The Pivot Years“ 365 Inspirationen und Impulse, die zum Nachdenken und Weiterdenken anregen sollen. Es ist die eigene Suche nach Antworten, in einem selbst, was man aus diesem Titel mitnimmt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich und kann auch einfach so zum Nachschlagen genutzt werden.

Brianna Wiest „The Pivot Years“ 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-07249-6 Preis: Hardcover 22 €, 384 Seiten

Brianna Wiest

Die Autorin Brianna Wiest hat mit ihren Büchern, darunter der SPIEGEL-Nummer-1-Bestseller „101 Essays, die dein Leben verändern werden“ und „The Mountain Is You“, große Erfolge erzielt. Sie ist als Schriftstellerin für renommierte Publikationen wie Forbes und The Huffington Post tätig und schreibt über Themen wie Achtsamkeit, Spiritualität und Selbstverbesserung. Durch ihre Texte und Bücher strebt sie danach, Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ein authentisches Leben zu führen.