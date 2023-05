Romantische Buchtipps zum Muttertag – zum Verschenken oder Selberlesen

Von: Sven Trautwein

Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für den Muttertag? Wir stellen Ihnen romantische Bücher vor, die jede Mutter freuen werden.

Am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag, also dieses Jahr am 14. Mai. An diesem Tag rechnet der Handel mit einem großen Umsatzplus. Allen voran für Blumensträuße oder Schokolade. Auch wenn das etwas Schönes ist, bieten sich auch Bücher als das ideale Geschenk an. Eintauchen in eine tolle Geschichte und etwas, worüber man sich mit Freunden und Bekannten unterhalten kann. Für diesen Tag möchten wir Ihnen hier eine kleine Auswahl an romantischen Büchern vorstellen, ob zum Verschenken oder zum Selberlesen.

Romantische Bücher zum Muttertag: „Das Bücherschiff des Monsieur Perdu“

Vier Jahre sind vergangen, seit der Buchhändler Jean Perdu sein Bücherschiff, die „Pharmacie Littéraire“ verließ, und den Aufbruch in eine neue Liebe mit der Bildhauerin Catherine in der Provence wagte. Doch die in einer Zeitkapsel aufbewahrte letzte Bitte des Schriftstellers José Saramago an Monsieur Perdu lockt ihn zurück, in das Herz seiner Leidenschaft ...

Das perfekte Buch für den Muttertag und den bevorstehenden Sommer. Voller Poesie und mit einer tiefgründigen Hauptfigur. Ein Buch, das Spaß beim Lesen verbreitet und die Gedanken dahinfließen lässt, und ein Buch, das man an seinen Lieblingsort mitnehmen möchte, um es ein weiteres Mal zu lesen.

Nina George „Das Bücherschiff des Monsieur Perdu“ 2023 Droemer Knaur, ISBN-13 978-3-426-65407-1 Preis: gebunden 21 €, E-Book 14,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Romantische Buchtipps zum Muttertag: Dora Heldt „Liebe oder Eierlikör – Fast eine Romanze“

Ernst Mannsen versteht die Welt nicht mehr. Die sonst so verlässliche Hilke Petersen trägt plötzlich Lippenstift und hat keine Zeit, auf dem Frühlingsbazar Kuchen zu verkaufen. Da kann doch etwas nicht stimmen. Ernst ist alarmiert und vermutet Schlimmstes ...

Romantische Bücher ohne die Autorin Dora Heldt sind nicht möglich. Sie gehören zusammen wie Ebbe und Flut, Regen und Sonne. Für alle Liebhaber von Büchern mit Situationskomik, gespickt mit Inselatmosphäre. Schrullig und liebenswert zugleich!

Dora Heldt „Liebe oder Eierlikör – Fast eine Romanze“ 2023 dtv, ISBN-13 978-3-423-28337-3 Preis: Taschenbuch 15 €, E-Book 12,99 €, 320 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Romantische Bücher aus Paris: „Feuer“ von Maria Pourchet

Laure ist Dozentin an einer Pariser Universität, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Mit vierzig ist sie im Leben angekommen und hat doch das Gefühl, in der Summe zu vieler Kompromisse zu erstarren. Sie beneidet ihre älteste Tochter Véra um deren Glühen, deren feministische Wut. Clément, Single, fünfzig Jahre alt, joggt morgens an der Seine und spricht abends mit seinem Hund. ...

Der Glaube an die große Liebe kann einen ganz schön durcheinander bringen. Und die Gefühle können nicht nur in Gedanken Berge versetzen. Die Erwartungen, die man beim Lesen dieses Romans hat, sind sehr groß und werden nach und nach erfüllt. Somit ist „Feuer“ das perfekte Buch zum Muttertag und für alle romantischen Momente danach.

Maria Pourchet „Feuer“ Aus dem Französischen von Claudia Marquardt 2023 Luchterhand, ISBN-13 978-3-630-87734-1 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 19,99 €, 320 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

„Die Tochter des Doktor Moreau“ von Silvia Moreno-Garcia

Mexiko, Ende des 19. Jahrhunderts: Carlota Moreau wächst fern von der zivilisierten Welt im Dschungel der Halbinsel Yucatán auf. Sie ist die Tochter eines begabten Wissenschaftlers, der auf seinem Anwesen geheime Experimente durchführt. Als Eduardo Lizalde, der Sohn von Doktor Moreaus Geldgeber, eintrifft und Carlota den Hof macht, scheint ihr Weg in die feine Gesellschaft vorgezeichnet ...

Eine unterhaltsame und spannende Zeitreise. Die Vorstellungskraft von Silvia Moreno-Garcia ist wunderbar groß, bewegend und romantisch. Ein Buch, das wie seine Vorgänger bis zur letzten Seite den Leser in den Bann ziehen wird.

Silvia Moreno-Garcia „Die Tochter des Doktor Moreau“ Aus dem Amerikanischen von Frauke Meier 2023 Limes, ISBN-13 978-3-8090-2762-1 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 6,99 € Hier bestellen!

