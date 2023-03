Spannende Neuerscheinungen im März und April: Buchempfehlungen fürs Frühjahr 2023

Von: Jessica Bradley

Bücher 2023: Diese Neuerscheinungen erwarten Sie © Rolf Poss/Imago

Entdecken Sie Bücher-Neuerscheinungen der Monate März und April 2023, von Sachbuch bis berührenden Roman. Diese Titel erwarten Sie in den Regalen.

Ein kleiner Einblick auf die aktuellen Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt für 2023.

John Irving: „Der letzte Sessellift“

„Der letzte Sessellift“ John Irving © ITAR-TASS/Imago/Diogenes

John Irving, geboren 1942 in Exeter, New Hampshire, lebt in Toronto und ist einer der begnadetsten Autoren Nordamerikas. Seine bisher 14 Romane wurden alle Weltbestseller, vier davon verfilmt. 2000 erhielt er einen Oscar für die beste Drehbuchadaption für die Verfilmung seines Romans ›Gottes Werk und Teufels Beitrag‹ (werblicher Link).

1941 in Aspen, Colorado. Die 18-jährige Rachel tritt bei den Skimeisterschaften an. Eine Medaille gibt es nicht, dafür ist sie schwanger, als sie in ihre Heimat New Hampshire zurückkehrt. Ihr Sohn Adam wächst in einer unkonventionellen Familie auf, die allen Fragen über die bewegte Vergangenheit ausweicht. Jahre später macht er sich deshalb auf die Suche nach Antworten in Aspen. Im Hotel Jerome, in dem er gezeugt wurde, trifft Adam auf einige Geister. Doch werden sie weder die ersten noch die letzten sein, die er sieht.

John Irving „Der letzte Sessellift“ 26.04.2023, Diogenes, ISBN 13-978-3-257-07222-8 Preis: gebundenes Buch 36 €, Ebook 34,99 €, Seitenzahl: 1088 (abweichend vom Format)

Helga Schubert „Der heutige Tag: Ein Stundenbuch der Liebe“

Der heutige Tag: Ein Stundenbuch der Liebe © Westend61/imago/ dtv

Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, war Psychotherapeutin und Schriftstellerin in der DDR. Nach zahlreichen Buchveröffentlichungen zog sie sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte „Vom Aufstehen“ (werblicher Link) den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Der gleichnamige Erzählband erschien 2021 bei dtv und war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Über fünfzig Jahre lang teilen sie ihr Leben. Doch nun ist der Mann schwer krank. Lange schon wird er palliativ umsorgt; und so wird der Radius des Paares immer eingeschränkter, der Besuch seltener, die Abhängigkeit voneinander größer. Kraftvoll und poetisch erzählt Helga Schubert davon, wie man in solchen Umständen selbst den Verstand und der andere die Würde behält.

Helga Schubert „Der heutige Tag: Ein Stundenbuch der Liebe“ 16.03.2023, dtv, ISBN 13-978-3-423-28319-9 Preis: gebundenes Buch 24 €, Ebook 19,99 €, Seitenzahl: 272 (abweichend vom Format)

Eugen Ruge „Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna“

Eugen Ruges ›Pompeji‹ ist eine Erfindung, die auf geschichtlicher Wahrheit beruht und zugleich durch ihre Gegenwärtigkeit verblüfft: die Geschichte einer verhängnisvollen Verblendung im Vorfeld einer Katastrophe. Eine schillernde Parabel über Verführbarkeit, Verrat und Wahn.

Als auf einem Berg oberhalb der Stadt Pompeji tote Vögel gefunden werden, hat der Einwanderer Josse eine Eingebung: Wenn da wirklich ein Vulkan grollt, wie von manchen behauptet wird, sollte man das Weite suchen. Ohne Schulbildung, Geld und Einfluss gelingt es ihm, sich an die Spitze einer Aussteigerbewegung zu setzen ...

Eugen Ruge „Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna“ 20.04.2023, dtv, ISBN 13-978-3-423-28332-8 Preis: gebundenes Buch 25 €, Ebook 21,99 €, Seitenzahl: 368 (abweichend vom Format)

Olga Tokarczuk „Empusion: Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte“

Olga Tokarczuk, 1962 im polnischen Sulechów geboren, studierte Psychologie in Warschau und lebt heute in Breslau. Sie zählt zu den bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Ihr Werk wurde in 37 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Für Die Jakobsbücher, in Polen ein Bestseller, wurde sie 2015 (zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn) mit dem wichtigsten polnischen Literaturpreis, dem Nike-Preis, ausgezeichnet und 2018 mit dem Jan-Michalski-Literaturpreis. Im selben Jahr gewann sie außerdem den Man Booker International Prize für Unrast, für den sie 2019 erneut nominiert war: Ihr Roman Gesang der Fledermäuse stand auf der Shortlist. 2019 wurde Olga Tokarczuk mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Zum Schreiben zieht sie sich in ein abgeschiedenes Berghäuschen an der polnisch-tschechischen Grenze zurück.

September 1913, Görbersdorf in Niederschlesien. Inmitten von Bergen steht seit einem halben Jahrhundert das erste Sanatorium für Lungenkrankheiten. Mieczysław Wojnicz, Ingenieurstudent aus Lemberg, hofft, dass eine neuartige Behandlung und die kristallklare Luft des Kurorts seine Krankheit aufhalten, wenn nicht gar heilen werden. Die Diagnose allerdings gibt nur wenig Anlass zur Hoffnung: Schwindsucht ...

Olga Tokarczuk „Empusion: Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte“ 20.04.2023, Kampa Verlag, ISBN 13-978-3-311-10044-7 Preis: gebundenes Buch 26 €, Ebook 18,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format)

Katharina Hacker „Über Leben mit Tier“

Katharina Hacker, geboren 1967 in Frankfurt am Main, studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Freiburg und Jerusalem und lebt in Berlin. Ihr Roman »Die Habenichtse« (2006, Suhrkamp) wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, 2021 erhielt sie den Droste-Preis der Stadt Meersburg. Ein erster Band mit »Minutenessays« erschien 2019 unter dem Titel “Darf ich dir das Sie anbieten?“ (werblicher Link).

„Sagen wir, ich habe mir Tiere angeschafft, der Unterhaltung wegen. Vielleicht hätten es dafür nicht vierzehn sein müssen. Aber manche reden nicht mit mir.“ Ob Hund oder Meerschwein, Katze oder Kaninchen – Katharina Hacker macht gern Platz für Tiere. Nicht nur in ihrem Leben, sondern auch in ihren Texten ...

Katharina Hacker „Über Leben mit Tier“ 27.03.2023, Berenberg Verlag, ISBN 13-978-3-949-20351-0 Preis: gebundenes Buch 20 €, Seitenzahl: 112