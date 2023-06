Lesenswert: New-Adult-Reihe von Spiegel-Bestsellerautorin Carolin Wahl

Von: Jessica Bradley

Teilen

Vorschau für den Start einer neuen New-Adult-Serie ab September 2023. Carolin Wahl, die Autorin der „Vielleicht“-Trilogie präsentiert „Crumbling Hearts“.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Crumbling Hearts“ ist eine neue, eher gemütliche New-Adult-Romantik-Reihe, die ab September 2023 im Handel erscheint. Carolin Wahl war bereits mit ihrer „Vielleicht“-Trilogie auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste.

Carolin Wahl „Skogen Dynasty“: Über das Buch

Slow-Burn-Romance zwischen Wildnis in Norwegen und High Society in Oslo: „Skogen Dynasty“ (Crumbling Hearts, Band 1) von Bestseller-Autorin Carolin Wahl © blickwinkel/Imago/Loewe/Montagebild

Norah, die Protagonistin, führt ein Leben, das das genaue Gegenteil von Sanders‘ Lebensstil darstellt. Doch was geschieht, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen? Werden sie der enormen Aufprallkraft standhalten können oder werden ihre so unterschiedlichen Lebensweisen von Grund auf erschüttert werden?

Pferderennen in Ascot, Studium in Cambridge, Formel 1 in Monaco: Aleksander Skogen führt ein Luxusleben. Bis er nach einem skandalösen Video für eine Weile untertauchen muss. Gezwungenermaßen nimmt er daher an einer Trekkingtour durch die Wildnis Norwegens teil.

Die 10 besten Jugendbücher: Buchempfehlungen zum Verschenken Fotostrecke ansehen

Carolin Wahl „Skogen Dynasty“: Fazit

Carolin Wahl, SPIEGEL-Bestsellerautorin, verwebt in ihrer fesselnden New-Adult-Trilogie „Crumbling Hearts“ auf unvergleichliche Weise die Verantwortlichkeiten und Vorteile des High-Society-Lebens mit essenziellen Fragen: Was definiert Familie? Und wie kann man Luxus und Liebe harmonisch vereinen? Diese herzerwärmende Slow-Burn-Romanze entführt die Leser in die atemberaubende Natur Norwegens, umhüllt von einem Hauch von High-Society-Glamour, Würze und der tiefen Verbundenheit der großen Liebe.

Carolin Wahl „Skogen Dynasty“, (Crumbling Hearts, Band 1) 13. September 2023, Loewe, ISBN 13-978-3-743-21571-9 Preis: Taschenbuch 15,95 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format)

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Carolin Wahl

Carolin Wahl erblickte 1992 das Licht der Welt in Stuttgart, doch sie fühlt sich genauso wohl in anderen Ländern wie in ihrer schwäbischen Heimat. Ob es sich dabei um fiktive Welten zwischen den Seiten eines Buches oder um atemberaubende Wasserfälle in Norwegen handelt, spielt keine Rolle. Sowohl romantische Geschichten als auch umfangreiche Fantasy-Epen begeistern sie. Mit dem dritten Band ihrer „Vielleicht“-Trilogie schaffte sie es sogar auf die Bestsellerliste des SPIEGEL. Heute lebt die Autorin wieder gemeinsam mit ihrer Familie in ihrer Heimatstadt.