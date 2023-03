Lange Tradition: Warum Norweger Krimis zu Ostern lieben

Von: Sven Trautwein

Für viele ist die dunkle Jahreszeit die Lieblings-Gruselzeit. Doch in Norwegen steigt das Interesse an Krimis gerade zu Ostern. Und dafür gibt es einen guten Grund.

Ostern in Norwegen ist ein ganz besonderes Fest. Da hier schon die Geschäfte am Mittwochnachmittag vor Gründonnerstag schließen, sind es bis Ostermontag viele Tage, die man gemeinsam mit der Familie verbringt, um zu feiern und zu lesen. Langsam werden die Tage heller, vieles wird draußen gemacht und die Norweger lieben das Skifahren zu den Ostertagen. Doch ganz oben auf der Liste stehen Krimis. Ob aus dem Bücherregal oder neu gekauft. Der ganze Buchmarkt in Norwegen hat sich auf dieses Phänomen eingestellt.

Krimis zu Ostern: In Norwegen liebt man das

Zu Ostern gehören Krimis seit 100 Jahren in Norwegen dazu wie Schokolade und traditionelles Fischessen. (Symbolbild) © imageBROKER/Reinhard Pantke/Imago

In Norwegen ist „Påskekrim“, auf Deutsch etwa „Osterkrimi“ als eigene Jahreszeit anzusehen. Die Verlage bringen in den Wochen vor dem Osterfest neue Krimis heraus, die den Lesern spannende Unterhaltung versprechen. Auch im Fernsehen und Radio laufen zu dieser Zeit vermehrt Krimis, wie die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) zu berichten weiß. Die Kombination aus Skifahren und Krimilesen gehört für viele Norweger seit Jahren zusammen.

Schaut man sich dieses Phänomen ein wenig genauer an, erfährt man, dass vor 100 Jahren die Autoren Nordahl Grieg und Nils Lie einen Krimi mit dem Titel „Bergensbahn in der Nacht geplündert“ schrieben. Damals hatte der Verlag Gyldendal in einer Zeitung eine Anzeige für den Krimi platziert, die viele nicht als Anzeige erkannten. Der Titel las sich wie eine Nachricht und viele Leser glaubten, der Zug sei damals wirklich entgleist und überfallen worden. Das Buch wurde ein Erfolg und soll laut NZZ den Grundstein für das Osterkrimi-Phänomen gelegt haben.

Die spannendsten Krimiautoren Norwegens – eine kleine Auswahl

Ingar Johnsrud

Ruth Lillegraven

Jo Nesbø

Kjell Ola Dahl

Thomas Enger

Anne Holt

Für viele Leser ist Krimilesen so etwas wie Ablenkung von ihrem Alltag, auch Ablenkung von all den schlimmen Nachrichten, die einem Tag für Tag vorgesetzt werden. Für alle Krimifans gilt, am Ende geht es meistens gut aus. Der Täter wird geschnappt und der Fall ist aufgeklärt.

