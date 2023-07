Was tun mit alten Büchern? Fünf Möglichkeiten zum Entsorgen – oder Weitergeben

Von: Anna Heyers

Es kommt der Zeitpunkt, wo für neue Bücher im Regal Platz gemacht werden muss. Doch wohin mit den alten Exemplaren? Fürs Altpapier sind viele einfach zu schade.

Ob man Bücher wegschmeißen soll oder darf, daran scheiden sich die Geister. Autorin Donna Leon zum Beispiel sieht Bücher als Gebrauchsgegenstand und hat damit kein Problem. In einem Beitrag von NDR Kultur (s.u.) auf Facebook haben sich außerdem viele Privatpersonen geäußert: die, die Bücher „niemals im Leben wegschmeißen würden“, die, die „Bücher in Bus und Bahn liegenlassen, damit sich jemand anderes darüber freut“ und die, die „Bücher en Gros entsorgt“ haben, weil ein Umzug bevorstand.

Aber welche Möglichkeiten gibt es denn, um alte Bücher loszuwerden, wenn nicht die Altpapiertonne? Wir stellen Ihnen fünf Alternativen vor, die vielleicht auch für Sie infrage kommen.

Möglichkeit 1: Spende an gemeinnützigen Organisationen oder Bibliotheken

Sind die Bücher in einem guten Zustand, nehmen Büchereien und gemeinnützige Organisationen (zum Beispiel für Kindergärten, Schulen, Gefängnisse, Jugendeinrichtungen etc.) sie häufig gerne an. So haben die Bücher eine neue Chance, vielen Leserinnen und Lesern Unterhaltung zu bieten.

Möglichkeit 2: Online-Plattformen zum Tausch oder Verkauf nutzen

Wer seine Bücher lieber verkaufen als spenden möchte, kann das auf verschiedenen Plattformen im Internet. Da wären etwa Marketplace (oder entsprechende Gruppen) von Facebook zu nennen, Kleinanzeigen oder Momox. In Liebhaber-Gruppen im Internet bekommt man in der Regel gute Preise für Bücher ohne Leserillen und mit Farbschnitt.

Es gibt zudem die Option hier Bücher zu tauschen oder nur gegen das Porto zu versenden. So können Bücherliebhaber zum einen tolle Schnäppchen machen, und zum anderen landen die eigenen Exemplare eben nicht sofort im Altpapier.

Möglichkeit 3: Bücherboxen oder Bücherschränke

Eine weitere Alternative zum Altpapiercontainer sind die sogenannten Bücherschränke oder Bücherboxen. Es gibt sie in zahlreichen Orten und Städten, manchmal sogar in Bus oder Bahn. An diesen Stellen können Bücher, geschützt vor Wind und Wetter, abgegeben und ausgetauscht werden. So können Sie Ihre Schätze weitergeben und für Platz im Regal sorgen (solange Sie nicht neue Bücher mitnehmen).

Möglichkeit 4: Kreativer Umgang mit alten Büchern

Zugegeben, es gibt Bücher, die sind einfach alt. In ihrer Sprache, in ihren Ansichten, in ihrem Aussehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie Müll sind. Statt sie in den Container zu werfen, können Sie die Buchdeckel beispielsweise zu Notizbüchern umfunktionieren, die Bücherseiten zu Origami falten oder als Geschenkpapier verwenden. Außerdem gibt es im Internet viele kreative Menschen, die aus alten Büchern wunderschöne Collagen machen oder durch Malerei oder eine bestimmte Falttechnik die Buchrücken in kleine Kunstwerke verwandeln.

Möglichkeit 5: Weitergabe im Familien- oder Freundeskreis

Diese Alternative für mehr Platz im eigenen Regal ist eigentlich sehr naheliegend. Geben Sie Bücher, deren Thema Ihre Freunde oder Familie interessieren könnten, doch einfach innerhalb dieses Kreises weiter. So teilen Sie Ihre Leidenschaft, machen anderen eine Freude und haben vielleicht zukünftig die Möglichkeit, Gespräche über Werke zu führen, die Sie beide gelesen haben.