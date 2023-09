Fünf Promi-Biografien, die Sie unbedingt lesen sollten und verschlingen werden

Von: Sven Trautwein

Teilen

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Abseits von Krimis und Romanen bieten Biografien einen Einblick in das Leben anderer Menschen. Diese fünf Promi-Biografien gehören gelesen.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Biografien bieten einen interessanten Einblick in die Welt der Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Oftmals sind die Geschichten spannend und inspirierend. Die Biografie „Reserve“ von Prinz Harry wurde beispielsweise zum am schnellsten verkauften Sachbuch aller Zeiten. 2023 sind spannende Promi-Biografien erschienen, die einen Blick wert sind und auf alle Fälle zu diesen sechs Büchern ins Regal gehören. Fünf spannende Biografien von Promis stellen wir Ihnen hier vor.

Fünf wunderbare Biografien, die einen klugen und auch oft humorvollen Blick auf Prominente bieten, darunter Sophie Passmanns Roman „Pick me Girls“. © Future Image/Imago/KiWi (Montage)

Ob nach Genre oder Farben sortiert, Biografien finden sich in vielen Bücherregalen wieder. Einmal so richtig abtauchen in das Leben Prominenter. Vier gute Gründe sprechen für das Lesen einer Biografie:

Inspiration und Motivation: Das Lesen solcher Geschichten kann inspirierend sein und dazu motivieren, eigene Ziele zu verfolgen und Hindernisse zu überwinden.

Historisches Verständnis: Biografien bieten Einblicke in die Geschichte und Kultur einer bestimmten Zeitperiode oder eines Ortes, indem sie das Leben und die Erfahrungen einzelner Personen darstellen.

Psychologisches Interesse: Biografien ermöglichen es, die menschliche Psyche und das Verhalten besser zu verstehen. Durch das Studium der Lebensgeschichten anderer Menschen kann man Einblicke in deren Motivationen, Entscheidungsprozesse und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit gewinnen.

Selbstreflexion: Das Lesen von Biografien kann dazu beitragen, die eigene Lebensperspektive zu erweitern und zum Nachdenken über das eigene Leben und die eigenen Entscheidungen anregen..

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Auseinandersetzung mit dem männlichen Blick: „Pick me Girls“ von Sophie Passmann

Bei dem neuen Buch von Sophie Passmann handelt es sich um ein „menschelndes“ Buch, so der Spiegel. In dem Buch gehe es um ihre Zweifel und Traurigkeit, aber auch die Zweifel aller anderen Frauen. Ein Buch, das sich erlaubt, die Schwäche der eigenen Person zu zeigen. Ein scharfzüngiges und kluges Buch.

„Ich bin nicht so wie andere Frauen“, ist der typische Satz eines pick me girls. Wahrscheinlich haben die meisten Frauen diesen Satz mal gedacht, nicht nur in der unbewusst-misogynen Abgrenzung zu einem ganzen Geschlecht, sondern als Herabwürdigung des eigenen Selbst – man ist nicht so dünn und hat keine so gute Haut wie alle anderen Frauen. Wenn man als Frau geboren wird, kommen die Selbstzweifel ab Werk.

Sophie Passmann „Pick me Girls“ 2023 Kiwi, ISBN-13 978-3-462-00420-5 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 18,99 €, 224 Seiten Bei Amazon bestellen

Als Taschenbuch im November: „Früher war ich auch mal jung“ von Bettina Tietjen

Im November erscheint „Früher war ich auch mal jung“ der Moderatorin Bettina Tietjen, die durch die NDR-Sendung „DAS!“ und die „NDR Talkshow“ einem großen Publikum bekannt wurde. Ihre Bücher „Unter Tränen gelacht“ und „Tietjen auf Tour“ stiegen in die Spiegel-Bestsellerliste ein. Ihre Tagebucheintragungen, die sie in dem Buch verarbeitet, sind eine unterhaltsame und emotionale Zeitreise, ebenso klug wie auch lustig. Für alle, die gerne beim Lesen die Kapitel mit einem Schmunzeln beenden möchten, genau das richtige Buch.

Als Bettina Tietjen im Keller ihre alten Tagebücher wiederfindet, beginnt für sie eine aufwühlende Zeitreise. Sie begegnet ihrem 14-jährigen Ich wieder, das sich leidenschaftlich politisch positioniert, taucht ein in die ersten, manchmal auch nur heiß ersehnten Liebschaften, die Jahre der Abnabelung vom streng gläubigen Elternhaus und die große Suche nach dem Lebensglück.

Bettina Tietjen „Früher war ich auch mal jung“ 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-32004-7 Ab November als Taschenbuch Preis: 14 €, 304 Seiten Bei Amazon bestellen

Über Depression: „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ von Kurt Krömer

Kurt Krömer ist einer der beliebtesten und bekanntesten Komiker des Landes. In seiner Sendung „Chez Krömer“ sprach er offen über seine schwere Depression und seine Zeit in der Tagesklinik und hat damit Millionen von Menschen erreicht. Mit „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ legt er ein überaus offenes und ehrliches Buch zum Umgang mit psychischen Krankheiten vor. Vor allem ist es aber nicht als Leidensbericht zu sehen, sondern eine „extrem liebenswerte Liebeserklärung an das Leben“.

Alexander Bojcan ist 47 Jahre alt, trockener Alkoholiker, alleinerziehender Vater und er war jahrelang depressiv. Auf der Bühne und im Fernsehen spielt er Kurt Krömer. Er will sich nicht länger verstecken. »Du darfst nicht alles glauben, was Du denkst« ist der schonungslos offene und gleichzeitig lustige Lebensbericht eines Künstlers, von dem die Öffentlichkeit bisher nicht viel Privates wusste. Alexander Bojcan bricht ein Tabu und das tut er nicht um des Tabubrechens willen, sondern um Menschen zu helfen, die unter Depressionen leiden oder eine ähnliche jahrelange Ärzteodyssee hinter sich haben wie er selbst.

Kurt Krömer „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ 2022 Kiwi, ISBN-13 978-3-462-00254-6 Preis: Hardcover 20 €, 192 Seiten Bei Amazon bestellen

Immer wieder bereichernd: „Becoming: Meine Geschichte“ von Michelle Obama

Die Biografie von Michelle Obama „Becoming: Meine Geschichte“ gehört nicht nur in jedes Bücherregal (die schönsten auf Instagram stellen wir Ihnen hier vor), sondern auch auf jeden SuB (Stapel ungelesener Bücher) und somit schnellstmöglich verschlungen. Seit dem Erscheinen 2021 hat sich an der Aktualität des Buches nichts geändert. Wenn Sie noch keine Zeit hatten, es bisher zu lesen, sollten Sie es unbedingt nachholen. Auch wenn es nicht immer eine fröhliche Geschichte ist, so schafft es Michelle Obama, alles mit ihrem Humor in eine tolle Geschichte zu verpacken.

Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindruckendsten Frauen der Gegenwart. Als erste afro-amerikanische First Lady der USA trug sie maßgeblich dazu bei, das gastfreundlichste und offenste Weiße Haus zu schaffen, das es je gab. Sie wurde zu einer energischen Fürsprecherin für die Rechte von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt, setzte sich für einen dringend notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren Leben ein und stärkte außerdem ihrem Ehemann den Rücken, während dieser die USA durch einige der schmerzlichsten Momente des Landes führte.

Michelle Obama „Becoming: Meine Geschichte“ 2021 Goldmann, ISBN 978-3-442316-472 Preis: Taschenbuch 18 €, 560 Seiten Bei Amazon bestellen

Die 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2023 in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Biografischer Roman: „Mann vom Meer“ von Volker Weidermann

Ein Muss für diese Liste, auch wenn es sich bei „Mann von Meer“ nicht um eine Autobiografie oder Biografie im klassischen Sinne handelt, sondern um einen biografischen Roman. Es ist auch unser Tipp für die literarische Begleitung, beispielsweise für den Sommerurlaub. Für alle, die den berühmten Schriftsteller Thomas Mann auf eine andere Art kennenlernen möchten, ist dieses Buch genau die richtige Wahl.

Das Meer war für Thomas Mann sein Leben lang der Ort der Sehnsucht und des verheißungsvollen Sogs in die Tiefe. Deutsche Romantik und Todessehnsucht – und Ort der Befreiung von den Konventionen, den politischen, literarischen, erotischen Zwängen des bürgerlichen Lebens. Ort der Freiheit und des wahren Ich.

Volker Weidermann „Mann vom Meer“ Thomas Mann und die Liebe seines Lebens 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-00231-7 Preis: Hardcover 23 €, E-Book 19,99 €, 240 Seiten (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Auch Britney Spears Biografie „The Woman in Me“ soll die Welt erschüttern. Für einen Einblick in das Leben der Royals bietet sich „Our King“ von Robert Jobson an. Wer sich nach all den spannenden Promi-Geschichten entspannen möchte, findet in dem Computerspiel „Tiny Bookshop“ vielleicht genau die richtige Abwechslung.