Amerikas letzter großer Erzähler: John Irvings „Der letzte Sessellift“

Von: Sven Trautwein

Bestsellerautor John Irving legt mit „Der letzte Sessellift“ sein Vermächtnis in Romanform vor. © ZUMA Press/Imago/Diogenes (Montage)

In seinem umfangreichen neuen Roman entfaltet John Irving auf mehr als 1.000 Seiten eine Geschichte um aktuelle Themen wie Queerness und Gewalt, die eng mit unserer heutigen Zeit verbunden sind.

John Irving ist ein alternder Bestseller-Autor, der sich mit Romanen wie „Garp und wie der die Welt sah“ und „Hotel New Hampshire“ in die Herzen vieler Leser geschrieben hat und eine feste Zielgruppe an sich binden konnte. Es dauerte nun einige Jahre, bis sein Mammutwerk „Der letzte Sessellift“ mit über 1.000 Seiten erschienen ist. Es ist nicht nur sein umfangreichster Roman, sondern nach eigenen Angaben auch sein letztes „großes“ Buch. Was das Buch ausmacht, lesen Sie auf 24books.de.