Buchtipp „Hauke Haiens Tod“ von Robert Habeck und Andrea Paluch

Von: Sven Trautwein

„Hauke Haiens Tod“ von Andrea Paluch und Robert Habeck wird verfilmt. © Gregor Fischer/AFP/Kiwi-Verlag

20 Jahre nach dem Erscheinen des Romans hat „Hauke Haiens Tod“ nichts von seiner Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil.

15 Jahre nach einer verheerenden Sturmflut an der Nordseeküste taucht die damals mit vier Jahren gerettete Tochter bei ihrem Retter auf und möchte erfahren, wie und warum ihre Eltern ums Leben gekommen sind. Es bleiben weitere Fragen offen, die Wienke unbedingt klären möchte. Eine Spurensuche am Deich beginnt. Und Iven, der sie damals vor den Fluten rettete, kommt mit manchen Antworten in Bedrängnis. Was die Fortsetzung von Theodor Storms „Der Schimmelreiter“ so spannend macht, lesen Sie auf 24books.de.