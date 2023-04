Bunt und vielseitig: Die schönsten Bücherregale auf Instagram

Von: Sven Trautwein

Eine Wohnung ohne Bücherregale ist für viele Menschen eine Wohnung ohne Seele. Wir zeigen Ihnen die schönsten Bücherregale von Instagram.

Eine Wohnung mit Büchern bereichert. Sie lädt zum Stöbern ein und verrät viel über die Person, die dort lebt. Ob dort Romane, Sachbücher, Krimis oder Kinderbücher stehen. Sie zeigen, ob sich diejenige Person eher für Fernreisen, den Garten oder Krimis aus Skandinavien interessiert. Wir stellen Ihnen hier eine Auswahl der interessantesten und schönsten Bücherregale vor.

Man kann Bücher auf unterschiedlichste Art und Weise sortieren. Wir stellen Ihnen die schönsten Bücherregale von Instagram vor. © Frank Rumpenhorst/picture alliance/dpa

Spannend ist die Bücherwelt, wenn man sich in sozialen Netzwerken umsieht. Auf Instagram trifft man oft auf farblich sortierte Buchwände. Das kann ab einer gewissen Menge an Büchern ein sehr zeitaufwändiges Unterfangen werden. Wer seine Bücher nicht farblich sortieren möchte, findet hier zehn weitere Arten, Ordnung in seinen Lesestapel zu bringen.

Weißes Regal mit Lesesessel

Klassisch und beliebt scheinen weiße Bücherregale zu sein. Gut, es gibt sie nicht nur von einem bekannten schwedischen Möbelhaus, sondern auch viele andere Hersteller setzen auf diese klassische Farbe, die sich einfach zeitlos in alle Räumlichkeiten einfügt. Der braune Ohrensessel, den thebookchatter hier noch im Bild eingefangen hat, wirkt doppelt einladend. Zudem sind die Bücher farblich sortiert.

Ein Rückzugsort: Bücherregal mit Blick aufs Meer

Ob Berge oder das Meer, für viele Menschen ist die Natur der perfekte Ort, um so richtig abzuschalten. Wenn dann auch noch ein toller, gemütlicher Rückzugsort mit vielen Büchern dazukommt, wie hier, mit Blick auf das Meer, dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Nicht gerade

wordslinespages hat ihre Bücher etwas anders angeordnet. Mit etwas Abstand könnte es sogar ein wenig als Stern durchgehen.

Unter die Decke gestapelt: Buchregal mit Leiter

Bei seekingdystopia steht zum einen der kuschelig aussehende Ohrensessel im Vordergrund, aber auch die imposante Leiter, die es einfacher macht, an die Bücher, oder hier die Kerzen, in der obersten Regalreihe, heranzukommen. Für viele ist eine Bücherwand ohne Leiter keine richtige Bücherwand.

Schwindelfrei mit der Büchertreppe

Das was ce.cibon_color repostet hat, ist nichts für Menschen, die nicht schwindelfrei sind. Zwar hat die Treppe, die an den Büchern vorbeiführt, ein paar Haltestreben, aber so ganz ohne ist sie auf alle Fälle nicht. Der Vorteil: Man kommt nahezu an alle Bücher bequem heran. Nur die oberen Regale links unter der Treppe dürften für einige Probleme sorgen. Vielleicht hilft es dann, sich durch die Stufen an die Schätze heranzumachen.

Luftige Bücherregale

Wer weg von den klassischen Bücherregalen möchte, findet hier von larakimmerer vielleicht einen Vorschlag, wie man die Regale luftiger gestalten kann. Optisch toll wirkt es, wenn die Wände eine entsprechende Höhe haben. Bei einer Standarddeckenhöhe kann es schnell erdrückend wirken.

Bei den Nutzer kommen die unterschiedlichen Regale sehr gut an:

„Hier würde ich gerne lesen.“

„Diese Fotos sehen so toll aus.“

„Das sieht so gemütlich aus! Ein Traum“

In den vergangenen Monaten haben einige Verlage bestimmte Buchreihen auf beige und vanillefarbige Cover umgestellt. Wem das zu langweilig ist, könnte sich daran versuchen, den Buchschnitt mit Farbe und Pinsel in ein Kunstwerk zu verwandeln, wie es die Engländerin Maisie Matilda af TikTok zeigt. Und wer nicht so viel Platz für Hunderte Bücher oder gar 70.000 Stück zu Hause hat, kann es einmal mit dem neuen Trend der Minibooks versuchen.

Wer auf Instagram noch in weiteren Bücherregalen stöbern mag, um sich Anregungen für die eigenen vier Wände zu holen, kann es mit den Hashtags #bookshelf probieren, der mehr als neun Millionen Einträge hat. Etwas weniger, aber nicht umso weniger interessant ist #bookshelfdecor. In diesem Sinne wünschen wir gutes Sortieren.